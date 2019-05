Kasvava metsätalous ja luonnonsuojelu eivät ole joko-tai vaan sekä-että

Vaikuttava ilmasto- ja ympäristöpolitiikka eivät onnistu ilman tervettä ja kasvavaa taloutta. MTK:n ohjeet uudelle hallitukselle ovat selvät: Lähdetään nostamaan metsien kasvu 150 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

- Tämä avaa huikeita näkymiä: Puun teollinen hyödyntäminen toisi miljardikaupalla lisää vientituloja ja talouskasvua. Julkinen sektori nauttisi verotuloista. Samaan aikaan myös hiilinieluja voidaan kasvattaa ja siirtyä päästöttömään energiaan, visioi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ProForest -messujen avauspuheessa Haapavedellä.

- Kun samaan aikaan lisätään vapaaehtoisen metsiensuojelun resursseja, voidaan luonnon monimuotoisuutta samalla edistää. Kasvava metsätalous ja luonnonsuojelu eivät ole joko-tai. Ne voivat olla sekä-että, Marttila sanoi.

Suomella on monia vahvuuksia investointikohteena. Metsiä hoidetaan kestävästi. Sertifiointi, lainsäädäntö ja 600 000 metsänomistajaa varmistavat monimuotoiset talousmetsät. Suojelualueitakin riittää, onhan yli puolet koko EU:n tiukasti suojellusta metsästä Suomessa. Tieverkosto on kattava. Osaaminen on huipputasoa ja puun kasvun kiihtyminen Suomen metsissä yllättää tutkijat kerta toisensa jälkeen.

Tällä hetkellä näyttää hyvältä. - Suomeen on suunnitteilla useita mittavia investointeja, joiden myötä puun käyttöä ja metsien hoitoa lisätään. Samalla annetaan vahva kasvusysäys tulevien vuosikymmenten entistä huikeammalle puun kasvulle. Jokaista kansalaista luulisi kiinnostavan se, että näiden investointien myötä valtiolle ja kansantalouteen virtaa rahaa, jolla hyvinvointiyhteiskunnan palvelut kyetään rahoittamaan, Marttila sanoi.

Suomi on vauhdilla vahvistamassa asemaansa kestävän biotalouden kärkimaana. Tosin kaikille ei siirtyminen fossiilitaloudesta kohti bio- ja kiertotaloutta näytä kelpaavan. Varsinkin Kemiin suunniteltu tehdas sai heti ilmastoperusteista kritiikkiä.

- Emme elä Suomen kokoisessa kasvihuoneessa. Sekä ilmasto että talous ovat globaaleja, Marttila muistutti.

Suomi ei ole ainoa paikka maailmassa, missä metsät ja metsäteollisuus ovat kiinnostava investointikohde. Sen vuoksi kysymys siitä, kelpuuttaako Suomi investointeja on typerä. Jokainen uusi investointi on juhlan paikka. Valtion tehtävä on tarjota vakaa toimintaympäristö pitkäjänteiselle metsätaloudelle ja -teollisuudelle.