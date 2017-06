Kasvava peliala luo yllättäviä urapolkuja

28.6.2017 15:34 | Ahlman Oriveden Opisto

Pelit ja pelaaminen ovat miljardibisnes, ja ammattilaisten tiedot ja taidot kysyttyjä yllättävilläkin aloilla. Oriveden Opisto hakee tulevaisuuden taitureita kekseliäällä tavalla.

Rakennus- ja ilmailualan jätit syytävät rahaa virtuaalitodellisuusteknologian kehittelyyn. Kehitystyön veturina toimii peliala. Teollisuuden automatisoituminen kysyy lisää ohjelmoijia. Heitä koulutetaan peliteknologian linjoilla. Ahlmanin Oriveden Opiston pelialan koulutussuunnittelija Jari Yltävä kertoo, että pelialan tutkinto avaa ovia yllättäviinkin suuntiin, eritoten tulevaisuudessa.

– Mainonta ja peliteollisuus kulkevat yhä tiiviimmin käsi kädessä, kaikki autoista lähtien toimii pian koodien päällä ja elektronisen urheilun suosio luo kokonaan uusia ammattikuntia, kuten peliselostajia, -valmentajia ja -tutkijoita.

Ammattilaispelaajia on yhä enemmän

Kilpailullisen tietokone- ja konsolipelaamisen, eSportsin, vuotuisen liikevaihdon ennustetaan rikkovan miljardin dollarin rajan vuoteen 2019 mennessä. Suurimmissa turnauksissa jaetaan miljoonittain palkintorahaa, pienemmissäkin kymmeniä tuhansia.

– Motivaatio ja realistinen urasuunnitelma kantavat pitkälle. Eräs oppilaamme halusi hyvin määrätietoisesti eSports-valmentajaksi, ja keskittyi siihen pelaamisen sijaan. Pian opintojen jälkeen hänet palkattiin valmentamaan Helsinki Redsin joukkuetta.

"Koodaamisesta tulee kansalaistaito"

Yltävä uskoo, että koulutusjärjestelmämme tukee Suomen asemia pelialan kasvun aallonharjalla.

– Pelikehittelyssä vaaditaan monenlaista osaamista, kuten konseptointia, mallintamista, ohjelmointia sekä ääni- ja graafista suunnittelua. Suomalaiset koulut tuottavat huippuosaajia näistä kaikista.

Mobiilipelit ovat jo koko kansan huvia. Pokémon Go -pelin suosion perusteella jatketun todellisuuden peleille on käymässä samoin. Elektroninen urheilu on jo tuttu näky Yleisradion ohjelmistossa.

– Jussien tai Emmojen kaltaisia peligaaloja tuskin näemme hetkeen, mutta koodaamisesta tulee kansalaistaito.

Opiskelijoita haetaan kekseliäällä tavalla

Ahlmanin Oriveden Opiston pelilinjoilla voi opiskella peliteknologiaa, pelisuunnittelua ja elektronista urheilua. Opisto on kehittänyt kekseliään tavan, jolla tulevaisuuden taitajat löytävät juuri itselleen sopivan opiskelupaikan: he pyytävät ihmisiä ilmiantamaan kotisivuillaan tuttaviaan, jotka sopisivat alalle.

– Me maksamme jokaisesta opiskelun aloittamiseen johtaneesta ilmiannosta 100 euroa, eikä ilmiantojen määrällä ei ole kattoa! Toivomme, että näin alasta kiinnostuneet nuoret löytävät kavereidensa ja sukulaistensa avustuksella juuri itselleen sopivan koulutuspaikan.

Ahlmanin Oriveden Opiston opinnot käynnistyvät elokuussa ja ovat räätälöitävissä oppilaan kiinnostuksen mukaan. Ahlman maksaa sadan euron palkkion myös musiikin, kuvataiteen ja luovan kirjoittamisen opintoihin johtavista ilmiannoista.

Jari Yltävä toimii Ahlmanin Oriveden Opiston pelialan koulutussuunnittelijana ja opettajana. Ilmiantoja voi tehdä 28.7. asti: www.ahlman.fi/headhunt.