Kasvienergiaa, valotaidetta ja ambienttunnelmaa kaamosmasennuksen hoitoon Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa

Kasvien hyvää tekevä vaikutus ja trooppisen ympäristön tarjoama viherterapia nousevat uudelle tasolle 20.-24.11., kun Music For Plants -tapahtumasarja luo Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneisiin kokonaisvaltaisen taideteoksen.

Ambient-musiikkia ja valo-, sekä videotaidetta sademetsässä keskellä pimeintä syksyä? Kyllä.

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan ja Curiosity Trip -tapahtuman yhteinen sävel löytyi helposti. Molempien tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille pakoja kiireisestä arjesta ja paikkoja rauhoittua, sekä mahdollisuuksia keskittyä hetkeen ja nauttia luonnon, musiikin ja taiteen virkistävästä vaikutuksesta.

Kasvitieteellinen puutarha toivottaa Kaisaniemen uudet ystävät ja vakikävijät tervetulleiksi Music For Plants -tapahtumaan. ”Ota loppuvuoden kiireiden keskellä hetki omaa aikaa tai jaa ainutlaatuinen kokemus yhdessä ystävän kanssa”, kannustaa Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen markkinointikoordinaattori Salla Mehtälä. Viisipäiväisen tapahtuman aikana kasvihuoneet ovat avoinna vain ilta-aikaan ja palaavat sen jälkeen taas perinteisempään kasvihuonetunnelmaan ja normaaleihin aukioloaikoihin.

Esiintymässä suunnannäyttäjiä ja nousevia kykyjä

Tapahtumasarjan aikana historiallisissa kasvihuoneissa esiintyy livenä suomalaisen elektronisen musiikin pioneeri ja suunnannäyttäjä Jori Hulkkonen, The Hearing ja Ruusut projekteista tuttu Ringa Manner, sekä herkän ja kauniin ambientin taitaja Celestial Trax. Live-keikkojen lisäksi tapahtumassa kuullaan Helsingin klubikentän eturivin DJ’tä, kuten muun muassa Denzel, J.Lindroos ja Linda Lazarov.

Tarkempi päiväkohtainen ohjelma ja tiedot lippujen lunastamisesta julkaistaan pian Luomuksen verkkosivuilla, www.Luomus.fi.

Teos on auki keskiviikkona ja torstaina kello 16-21, ja perjantaista sunnuntaihin kello 16-22.

“Monet DJ:t keräävät ja kuuntelevat rauhoittavaa musiikkia vastapainoksi klubien pumppaavalle tanssimusiikille. On mielenkiintoista kuulla minkälaisia kokonaisuuksia normaalisti todella erilaisissa ympäristöissä soittavat DJ:t ovat kasanneet tätä varten.” sanoo tapahtuman promoottori Joni Lindroos, joka itsekin soittaa aktiivisesti DJ-keikkoja.

Curiosity Trip -tapahtumaa on aiemmin järjestetty hieman erilaisessa muodossa Vallisaaren ruutikellarin edustalla. Tapahtuman tuottaja ja promoottori Joni Lindroos tunnetaan myös Raaseporin linnassa järjestettävän Retriitti tapahtuman, Rukatunturin huipulla järjestettävän Solstice Festivalin, sekä Helsingissä Kaikukadun klubikompleksissa sijaitsevan Post Barin takaa. Curiosity Trip tapahtumasarja ottaa nyt uuden aluevaltauksen, kun tapahtumassa ei kuulla ollenkaan tanssimusiikkia. Ambient-musiikki sen sijaan on jo ollut merkittävässä roolissa sekä Retriitissä, että Solstice Festivalilla.

“Mua on aina kiehtonut tapahtumien, taiteen ja musiikin vieminen paikkoihin, jotka eivät ole ihan niin itsestäänselviä. Sen varmaan huomaa aika moni joka on meidän toimintaa seurannut. Kyllä monet on kyselleet, että ollaanko me ihan hulluja.” Joni naurahtaa.

Hulluja tai ei, Lindroos ja kumppanit ovat saaneet aikaan sellaisia tapahtumia, joita moni ei osaisi edes kuvitella, saatika toteuttaa.

Yhteystiedot

Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha

Kaisaniemenranta 2, Helsinki

Luomus.fi/Kaisaniemi

Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha on osa Luonnontieteellistä keskusmuseota Luomusta.

Joni Lindroos, p. 0504661542, joni@postbar.fi

Luova johtaja, ohjelmapäällikkö, promoottori / Post Bar, Solstice Festival, Curiosity Trip

Salla Mehtälä, p. 0503114681, salla.mehtala@helsinki.fi

Markkinointikoordinaattori / Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomus