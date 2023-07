Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon: opas mahdollisuuksien kartoittamiseen on julkaistu

Sinilevätilanne hieman parantunut Lounais-Suomen alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta) 20.7.2023 10:57:26 EEST | Tiedote

Epävakainen sää on hillinnyt sinileväesiintymien muodostumista Lounais-Suomessa ja sinilevähavaintoja on tehty hieman vähemmän kuin edeltävällä viikolla. Tilanne on ajankohtaan nähden tavanomainen. Runsaita ja erittäin runsaita sinileväesiintymiä on vakioseurannassa havaittu ainoastaan sisävesillä. Merialueilla sinilevää on havaittu vähäisiä määriä.