Kasvisten ensisadot valmistumassa

Uusi kasvisvuosi pyörähtää Suomessa käyntiin tuttuun tapaan kesäkuun puolivälissä, kun ensimmäisiä varhaisvihannesten satoja aletaan saada. Varhaiskaalit, mansikat, uuden sadon perunat, vihreät parsat, sipuli-, retiisi-, porkkana- ja naurisniput, raparperi ja mehevän raikas jäävuorisalaatti aloittavat kasviskesän. Lähellä tuotettuihin, primööreiksi kutsuttuihin esikoisiin kannattaa suhtautua erityisinä herkkuina. Mehukkuus, rapea suutuntuma ja makuvivahteet ovat erilaiset kuin vastaavissa, kauempaa tuoduissa ja varastoiduissa kasviksissa. Varhaisvihannesten ja -perunoiden teemaviikkoa vietetään viikolla 25 (17.–23.6.2019).

Alkukauden kasvissadot saadaan eteläisestä ja lounaisesta Suomesta, Hämeestä ja Etelä-Savosta. Peltotöihin päästiin huhtikuun lopulla, kun istuttaminen säiden puolesta oli mahdollista ja taimet oli saatu kasvatetuiksi sopivaan kokoonsa. Koska säät jatkuivat varhaisvihannesten kannalta melko suotuisina, kasvua ei tarvinnut jarrutella eikä liioin kiihdyttää. Istutukset pääsivät hyvään alkuun. Harsojen ansiosta pakkasöistäkin selvittiin, eikä paleltumia havaittu.

Alkukauden viileys takaa laadukkuuden

Kasvisten satokausi vaikuttaa tässä vaiheessa lupaavalta varsinkin, kun verrataan vuoden takaiseen kuivaan ja helteiseen kevääseen ja kesään. Viileässä ja sopivasti sadetta saadessaan kasvikset kehittyvät meheviksi ja maukkaiksi. Etenkään kerä-, kukka- ja parsakaalit eivät pidä kovasta kuumuudesta. Kuluttaja ehtii maltillisesti eteneviin kasvissesonkeihin paremmin kuin kiihkeän kasvun kesinä. Ennusteen mukaan pöytään saadaan laadukkaita kasviksia.

Kesäkeittiössä lautanen on helppo täyttää puolilleen kasviksia. Luottosalaattiaines on varhaiskaali, kauden edetessä kesäkaali. Mehevästä, raikkaan rapsahtavasta kaalista tehty salaatti sopii kaiken grillatun ja muun kesäruuan kaveriksi. Ravintoarvo varhaiskaalilla on hyvä. Se sisältää vain vähän kaloreita, mutta sitäkin enemmän kivennäisaineita, vitamiineja, flavonoideja ja kuitua.

Kesän paras salaatti

Puolita varhaiskaali tai useampikin ja leikkaa terävällä veitsellä leikkuulautaa vasten ohuiksi suikaleiksi. Siirrä suikaleet kulhoon, ripauta joukkoon hieman suolaa ja purista sitruunanmehua. Yhdistä kastikkeeksi paksua jogurttia ja noin neljännes laadukasta majoneesia. Mausta sitruunanmehulla, sinapilla ja haluamallasi tuoreyrtillä. Sekoita kastike kahdella lusikalla nostellen kaalisuikaleisiin ja peitä kulho jääkaappiin.

Voit nauttia salaatin sellaisenaan tai lisää mukaan viipaloitua retiisiä, raastettua porkkanaa, paloiteltua ananasta tai omenaa. Vaihtele tuoreyrttiä mielesi mukaan. Maailman aromikkain tilli kasvaa Pohjolassa, ja se sopii kaalin kaveriksi hyvin. Voit nauttia varhaiskaalisalaattia grillimakkaran, lihan, kalan tai kasvisaterian osana, sämpylöiden tai pitaleipien välissä, hampurilaisessa tai tacojen täytteenä.

Joko maistoit näitä?

Kiinankaalin tavoin nykyään myös rapea keräsalaatti eli jäävuorisalaatti on osin unohdettu ja se on menettänyt arvostustaan. Ehkä syykin on sama, koska jäävuorisalaattia on tarjolla kautta vuoden ammattikeittiöiden salaattipöydissä, usein aika mauttomana täyteaineksena. Lähellä tuotettu avomaan jäävuorisalaatti on ihan toista maata! Se erottuu edukseen niin rapeudessa, mehukkuudessa kuin maukkaudessakin. Myös pehmeään lehtisalaattiin, isoäidin salaattiaineksena tunnettuun, kannattaa tutustua ja yllättyä positiivisesti!

Lisätietoja:

kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, MTK ry, puh. 0400 544 728

Ruokaohjeita varhaisvihanneksista ja -perunoista: Pirjo Toikkanen, www.rouvakasvis.blogspot.fi

