Kasvu Open -sparraus perustuu tutkitusti toimivaan metodiin

Vuoden Kasvu Open -sparraajaksi valittiin Minna Storm 4.11.2022 14:49:31 EET | Tiedote

Minna Storm on ECCA Nordic Oy:n perustaja ja vientipäällikkö/-johtaja. Storm on Kasvu Open -sparraaja, jonka yrityksiltä saama palaute on erinomaista.