Kasvu Open: TOP 100 -finalistiyritykset on valittu

Kasvu Open on valinnut sata Suomen potentiaalisinta kasvuyritystä tänä vuonna sparraukseen hakeneiden 750 kasvuyrityksen joukosta. Voittajat valitaan Kasvu Open Karnevaalissa 23.–24.10.2019 Jyväskylän Paviljongissa.

Kasvu Openiin haki tänä vuonna 750 kasvuyritystä, joista 371 valittiin mukaan maksuttomaan Kasvupolku®-sparraukseen. Näiden 371 kasvuyrityksen joukosta on valittu sata potentiaalisinta kasvuyritystä, jotka kisaavat Kasvu Open startup- ja start again -sarjojen voitosta. (Kts.liite "Finalistit2019")

- Mukaan valittujen yritysten joukossa on todella mielenkiintoisia yrityksiä. On hienoa, että voimme nostaa esiin useita suomalaisia pk-yrityksiä, jotka katsovat rohkeasti ja kasvunälkäisesti tulevaan. Vaikka talouden tunnusluvut eivät lupaa suuria, ei se ole esteenä kasvun tavoittelulle, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo.

Kasvu Open TOP 100 lyhyesti

Tänä vuonna TOP 100 -finalistiyrityksiä on mukana eniten Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Finalistiyritysten toimialoista kärjessä ovat teollisuus ja ICT-ala. (Kts. kuva)

Startup -yritysjoukon liikevaihdon keskiarvo on 0,9 miljoonaa euroa ja start again -yritysjoukon liikevaihdon keskiarvo on 3,6 miljoonaa euroa. Kaikkiaan yritysjoukon yhteenlaskettu tämän hetkinen liikevaihto on noin 254 miljoonaa euroa

Sata finalistiyritystä työllistävät 1570 henkilöä - startupit keskimäärin seitsemän henkilöä ja start-again -yritykset keskimäärin 21 henkilöä.

Start again -yrityksiä enemmän kuin vuonna 2018

Kasvu Openin TOP 100 -yritysjoukossa on tänä vuonna aiempaa enemmän pitkään toimineita start again -yrityksiä. Kasvu Openin pääyhteistyökumppani Nordean kasvuyritysyksikön johtaja Vesa Riihimäki kokee, että Kasvu Open tavoittaa nyt juuri ne kasvuyritykset, joille sparrauksesta on hyötyä.

- Kasvun, työllisyyden ja tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta Nordealle on tärkeää olla mukana tukemassa Suomen kasvuhakuisten yritysten tulevaisuutta. Tämä on konkreettista ja meille mieluista yhteiskuntavastuun kantamista. Kasvuyrityspankkimme luo arvoa startupeille ja kasvuyrityksille muun muassa rahoittamalla, yhdistämällä sijoittajiin sekä mentoroimalla kasvun haasteissa, Riihimäki sanoo.

Kasvu Open -kauden Kasvupolkujen voittajat ja kunniamainitut pääsivät Kasvu Openin TOP 100 -yritysjoukkoon automaattisesti. TOP 100 -yritysjoukon täydensivät valtakunnallisen tuomariston valinnat. Valintakriteerit olivat markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo valitsee myös Kasvu Openin voittajat.

Valtakunnallisen tuomariston puheenjohtaja on sarjayrittäjä ja bisnesenkeli Lennu Keinänen (Flashnode). Muut tuomariston jäsenet ovat sarjayrittäjä ja pääomasijoittaja Juho Risku (Butterfly Ventures), yritysjohtaja ja professori Anssi Lehikoinen (Rocsole Oy), bisnesenkeli Jaakko Salminen ja toimitusjohtaja Risto Jämsen (Makua Foods Oy).

Voittajat valitaan Kasvu Open Karnevaalissa 23.–24.10.2019 Jyväskylän Paviljongissa.