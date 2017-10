Kasvu tehdään kansainvälistymällä, rahoitus- ja myyntiosaaminen kasvun haasteina

82 prosenttia kasvuhaluisista yrityksistä tavoittelee toimintansa laajentamista ulkomaille seuraavan 3-5 vuoden aikana, ilmenee Kasvu Openin Kasvajat 2017 raportista. Eniten suuntaudutaan Pohjoismaihin ja muihin EU-maihin. Yritykset myös ennakoivat liikevaihtonsa yli nelinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

Kasvajat-selvitys lähetettiin 420 yritykselle[1], jotka osallistuivat tänä vuonna Suomen suurimpaan pk-yritysten kasvun sparrausohjelmaan, Kasvu Openiin. Yritykset ovat eri toimialoilta[2], eri puolilta Suomea ja kasvun eri vaiheissa. 34,6 prosenttia vastanneista yrityksistä on perustettu vuonna 2014 tai sen jälkeen[3].

Kyselyn mukaan yrityksistä 82 prosenttia tavoittelee ulkomaille laajentumista seuraavien 3-5 vuoden aikana. Vastaajista 31 prosentilla ei ole tällä hetkellä toimintaa ulkomailla. Yleisimmät kohdemaat ovat Ruotsi (27%), muut EU-maat (24,6 %) ja muut Pohjoismaat (23 %).

Yleisimmät keinot kasvutavoitteiden saavuttamiseksi ovat uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen (80,1 %), uusille markkinoille laajentuminen (76,9 %) sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen (64,7 %). Tärkeimmät keinot kasvutavoitteiden saavuttamiseksi toistuvat samoina vuosittain. Kasvajat-kyselyä on toteutettu sparrauksessa mukana oleville yrityksille vuodesta 2015 saakka.

1,9 miljardia uutta liikevaihtoa, kasvun pullonkaulat toistuvat samoina

Vastaajat arvioivat yli nelinkertaistavan liikevaihtonsa[4] vuoteen 2020 mennessä. Kun yritysten keskimääräinen liikevaihto on nyt vajaat reilut 1 000 000 euroa, arvioidaan sen olevan vajaan kolmen vuoden kuluttua yhteensä keskimäärin 5,5 miljoonaa euroa.

– Tutkimus osoittaa selvästi kasvunälkäisten yritysten positiivisen vipuvaikutuksen Suomen talouteen. Tänä vuonna sparrauksessa mukana olevat yritykset arvioivat luovansa lähes 1800 uutta työpaikkaa ja 1,9 miljardia uutta liikevaihtoa seuraavan kolmen vuoden aikana, sanoo tutkimuksesta vastanneen Kasvun Roihu Oy:n toimitusjohtaja Matti Härkönen.

Viime vuoteen verrattuna liikevaihdon kehityksen odotetaan olevan suurempaa, mutta henkilöstömäärän kehityksen arvioidaan hieman viime vuotta maltillisemmaksi.

Vuodesta 2015 lähtien toteutetussa Kasvajat-selvityksessä kasvun haasteet toistuvat samoina. Joka vuosi yritykset ovat nimenneet suurimmiksi kasvun haasteiksi kasvun rahoituksen saamisen (yli 30 %), osaavien ihmisten löytymisen ja rekrytoinnin (15 %) sekä puutteelliset taidot ja resurssit myynnissä ja markkinoinnissa (15 %)

Kasvun rahoitukseen liittyvät haasteet voivat selittyä yrityksestä riippuen useilla tekijöillä, kommentoi Nordean kasvuyritysyksikön johtaja Vesa Riihimäki.

– Yritysten kokemusta rahoituksen saatavuudesta on turha kiistää. Vaihtoehtoisia tai täydentäviä rahoitusratkaisuja on nykyään niin paljon, että niissä on alan ammattilaisillakin perässä pysymistä. Etenkin alkuvaiheen yritysten kontaktiverkosto on usein kapea, kokemus rahoitusvaihtoehdoista suppea ja rahoituksen kasaamisella on kiire toiminnan käynnistämiseksi tai ylläpitämiseksi. Näkisin, että Suomeen tarvitaan lisää Nordean Startup & Growth tyyppisiä kasvuyritysten rahoittamiseen ja/tai rahoitusneuvontaan erikoistuneita tahoja ongelman ratkaisemiseksi, Riihimäki arvioi.

Kaikki vastaajat ovat tavanneet Kasvu Open sparrausohjelmaan aikana vähintään 10 eri asiantuntijaa, joista 1-2 on ollut rahoitusalan ammattilaisia. Kaikkiaan tämän vuoden Kasvu Openin asiantuntijoista 143 (yli 10 %) on ollut rahoitusalalta.

Suurin osa vastaajista (87,2 %) koki Kasvu Openin sparrauksen vahvistaneen yrityksensä valmiuksia kasvuun. Uusien verkostojen luominen, lisääntynyt näkyvyys ja strategian päivittyminen koettiin Kasvu Openiin osallistumisen suurimmiksi hyödyiksi.

Kasvu Openin valtakunnallinen finaali järjestetään 25.-26.10. Jyväskylässä. Tällöin valitaan kasvunäkymiltään lupaavimmat yritykset jo toimivien yritysten ja startupien sarjoissa.

[1] 156 yritystä vastasi (vastausprosentti 37 %).

[2] Päätoimialajakauma kyselyyn vastanneiden kesken: Palvelut 42,2 %, teollisuus 31 %, kauppa 12,2 %, jokin muu 11,5 %. Alle 5 henkilöä työllistäviä 42,9 %, 5-9 työntekijää 28,8 %, 10-19 työntekijää 17,3 %, 20-49 työntekijää 7,1 %, yli 50 työntekijää 4,9 %.

[3] Yrityksen perustamisvuosi: Ennen 1990: 11,5 %, 1990-1999: 10,3 %, 2000-2009: 22,4 %, 2010-2013: 21,2 %, 2014-uudempi: 34,6 %

[4] Liikevaihtojakauma: alle 0,1 miljoonaa euroa: 39,7 %, 0,1-0,49 miljoonaa euroa 21,2 %, 0,5 - 0,99 miljoonaa euroa: 11,5 %, 1,0 - 1,99 miljoonaa euroa: 12,2 %, 2,0 - 4,99 miljoonaa euroa: 9 %, 5 miljoonaa euroa tai yli: 6,4 %.