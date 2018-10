Kasvun Karavaani Kotkassa 30.10.

Kasvun karavaani pysähtyy seuraavalle keitaalleen Kotkaan tiistaina 30.10. Kotkassa puhutaan paikallisesta kehittämisestä ja EU:n tulevaisuudesta.

Tapahtumapäivässä mukana ovat Euroopan parlamentin jäsenet Miapetra Kumpula-Natri (sd., S&D), Nils Torvalds (r., ALDE) ja Heidi Hautala (vihr., Greens), Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkö Risto Artjoki, sekä kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.).



Päivä alkaa vierailuilla kahteen EU-rahoitusta saaneeseen yritykseen. Ensimmäisenä vierailukohteena klo 9.30 on Takaladon Liha ja Kala Oy, joka myy kotimaista lihaa kalkkunasta karitsaan ja porsaasta poroon. Monien juhlien kuningas kaakonkulmalla on viime vuosina ollut Takaladon valmiiksi palvattu kokonainen kuuma palvisika. Yritys on ollut mukana "Pienyritysten matkailu- ja ruokapalvelutuotteita venäläisille matkailijoille" -yritysryhmähankkeessa. Etelä-Kymenlaakson ja pienten majoitus-, elämys-, ohjelmapalvelu- ja ruokamatkailuyritysten on näyttävä venäläisille selkeämmin, paremmin ja useammin, ja yritysten on kehitettävä uusia yhteistyön muotoja sekä yhteisiä palveluja ja niiden ketjuja menestyäkseen. Yritys on myös saanut apua viestinnän kehittämiseen VIPU-yritysryhmähankkeen kautta.



Toinen kohde klo 10.15 on pienpanimo Takatalo & Tompuri Virolahdella. Panimossa olutta panevat maanviljelijät Mikko Suur-Uski ja Juha Kokkala. Oluessa käytettävät mallasohra, kaura ja vesi tulevat isäntien omilta tiloilta. Panimo on saanut Leader-yritystukea koneiden ja laitteiden hankintaan sekä apua viestinnän kehittämiseen VIPU-yritysryhmähankkeessa. Katso myös video.



Kolmantena vierailukohteena on Korkeakosken kalatie Kotkassa. Kalatie mahdollistaa lohen, taimenen ja siian nousun voimalaitoksen padon ohi, ja Kymijokeen odotetaan nousevan jopa tuhansia emokaloja kutemaan joen yläjuoksulle.



Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan vierailuille pe 26.10. klo 12 mennessä Nina Hotille (yhteystiedot tiedotteen lopussa).



Iltapäivä vietetään Merikeskus Vellamossa. Klo 13–14 keskustellaan yli 100 lukiolaisen kanssa EU:n tulevaisuudesta. Klo 14–15 tutustutaan alueen EU-rahoitteisiin hankkeisiin sekä kuullaan EDIC Kymenlaakson ja Leader Sepran toiminnasta.



Klo 15.00–16.30 Kotkan kaupungin isännöimän sidosryhmätapaamisen aiheena on EU-rahoitus. Tilaisuuden avaa Kotkan kaupungin vt. kehitysjohtaja Toni Vanhala. Tämän jälkeen EU-komission Suomen-edustuston talouspoliittinen asiantuntija Vesa-Pekka Poutanen kertoo Euroopan investointiohjelmasta ja sen painopistealueista. Jukka Luukkanen Euroopan investointipankista kertoo Euroopan strategisten investointien rahaston mahdollisuuksista ja Valtteri Vento Finnvera Oyj:stä avaa Finnveran roolia eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa.



Kasvun karavaani -päivä huipentuu kaikille avoimeen seminaariin paikallisesta kehittämisestä ja EU:n tulevaisuudesta klo 16.30–18.00 (kahvitarjoilu klo 16.00–16.30). Seminaarissa puhuvat Euroopan parlamentin jäsenet Miapetra Kumpula-Natri (sd., S&D), Nils Torvalds (r., ALDE) ja Heidi Hautala (vihr., Greens), sekä komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkö Risto Artjoki. Tarkempi ohjelma: http://www.sepra.fi/ajankohtaista/241-kasvun-karavaani-kotkassa-30-10



Päivän kulkua ja seminaaria voi seurata ja keskusteluun voi osallistua Twitterissä tunnisteella #kasvunkaravaani.



Kasvun karavaani -kiertueella keskustellaan alueellisella tasolla investoinneista, kasvu-, työllisyys- ja kilpailukykypolitiikasta sekä maaseutu-, alue- ja rakennepolitiikasta. Kasvun karavaanin aikana halutaan edistää EU-asioista käytävää keskustelua ja EU-asioiden näkyvyyttä. Kiertueella etsitään vastausta kysymykseen siitä, miten parantaa ihmisten jokapäiväistä elämää ja edistää kunkin alueen kansainvälistä kilpailukykyä. Kotkassa teemoina ovat paikallinen kehittäminen ja EU:n tulevaisuus.



Kotkan tapahtuman järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto sekä Europe Direct Kymenlaakso.