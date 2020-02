KasvuOpen: Sijoittajan suosikki -palkinto myös tänä vuonna lupaavalle kasvuyritykselle

Viime vuonna suuruudeltaan miljoonan euron arvoisen kasvurahoituksen voitti tamperelainen sensoriteknologiaan ja signaalinkäsittelyyn erikoistunut Meluta Oy.

Sijoittajan suosikki -palkinto koostuu Nordean kasvulainasta, Innovestorin pääomasijoituksesta, tai niiden yhdistelmästä. Lopullinen rahoitusratkaisu ja rahoituksen koko määrittyy palkinnon voittaneen yrityksen tilanteen ja kasvutavoitteiden pohjalta.

Kasvurahoituksen myöntäminen edellyttää pääomasijoitus- ja/tai kasvulainaehtojen täyttymistä.

Tämän vuoden haku kasvuyritysten Kasvu Open -ohjelmaan on parhaillaan käynnissä. Sijoittajan suosikki -palkintoa voivat tavoitella kaikki Kasvu Open -kaudelle 2020 valitut yritykset.

Hae mukaan Kasvu Open -sparraukseen!

Sijoittajan suosikki 2020 -palkinnon saajalle ei ole rajattu tiukkaa toimialaa tai kasvuvaihetta. Olennaisia kriteerejä ovat yrityksen ja sen tiimin näytöt, osaaminen sekä halu ja kyky vauhdittaa kasvua.

Haluamme palkinnolla tarjota konkreettisen tavan vauhdittaa lupaavia suomalaisia kasvuyrityksiä, kertoo Vesa Riihimäki Nordean kasvuyrityspankista.

- Voittajaksi voidaan valita yritys, jossa tiimin osaaminen on vahvaa, liiketoimintamalli on skaalautuva ja markkinamahdollisuudet hyvät. Yrityksen kilpailuaseman tulee olla jo ankkuroituna. On tärkeää, että yritys voi jo osoittaa siemenvaiheen jääneen taakse, ja kasvun tekeminen miljoonan turvin voidaan nähdä tehokkaaksi. Tällaista yritystä voimme tukea rahoituksen lisäksi verkostomme ja erityisesti kasvuyrityksille suunnattujen palveluidemme kautta, Riihimäki kertoo.