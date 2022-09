Kasvuraketti GoByBike kiri työsuhdepyöräilyn kärkeen

Pyörästä tuli uusi verovapaa luontoisetu vuoden 2021 alusta alkaen. Espoolainen GoByBike sai heti hyvän startin, joka hakee kasvutarinana vertaistaan. Ensimmäisen vuoden liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa ja tänä vuonna sen ennustetaan yli kaksinkertaistuvan.

”Työsuhdepyöräily on tullut jäädäkseen: edun parissa on jo yli 300 000 työntekijää, ja määrän odotetaan jopa tuplaantuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Isoista, yli 500 työntekijän yrityksistä, jo reilut 30 prosenttia tarjoaa työntekijöilleen pyöräedun Suomessa. Yhteensä työsuhdepyöriä on hankittu arviomme mukaan jo noin 80 miljoonalla eurolla”, GoByBiken operatiivinen johtaja Heikki Tiittanen kertoo.

GoByBiken markkinaosuus on noin 35 prosenttia. Palvelun piirissä on tällä hetkellä noin 1400 työnantajaa ja noin 115 000 työntekijää. Asiakkaille on toimitettu yli 10 000 pyörää, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 30 miljoonaa euroa. Asiakaskunta on laaja suurista pörssiyrityksistä kaupunkeihin ja yksinyrittäjiin.

”Nyt puhutaan isoista ja nopeasti kasvavista luvuista. Harva tietää, että työsuhdepyöräedusta on kasvanut näin nopeasti näin merkittävä business. Asia kiinnostaa niin työntekijöitä kuin työnantajia enemmän kuin koskaan”, Tiittanen toteaa.

Selkeä markkinajohtaja

Pyöräetu vastaa moniin ajan trendeihin, kuten vastuullisuuteen, liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja fossiilisten polttoaineiden hintojen korotuksiin. Usein toive pyöräedusta lähtee työntekijöiltä. Työnantajille pyöräetu on myös luonteva rekrytointivaltti.

Vauhdikas kasvu on nostanut GoByBiken Suomen suurimmaksi työsuhdepyörien palvelutarjoajaksi. Kasvuvauhti on ollut jopa poikkeuksellisen nopeaa, sillä harva kasvuyritys saavuttaa kahden ensimmäisen tilikauden aikana yli 20 miljoonan euron liikevaihdon.

”Tällä hetkellä olemme melko selvällä marginaalilla suurin työsuhdepyörien palvelutarjoaja. Tuleva syksy ja ensi kevät näyttävät, ketkä menestyvät jatkossa. Me teemme kaikkemme, jotta pysymme kisan kärjessä. Tilanne näyttää paremmalta kuin viime keväällä osasimme odottaa”, Tiittanen sanoo.

Helppo, vaivaton ja vetovoimainen

GoByBiken toiminta-ajatuksena on ollut alusta asti tehdä pyöräedusta työnantajalle niin helppo, että se on mahdollista ottaa käyttöön jokaisella suomalaisella työpaikalla. GoByBike tarjoaa pyöräetua erityisesti työsuhdepyöriä varten rakennetuilla ehdoilla ja toimintamallilla, jotta pyöräilyä saadaan merkittävästi lisättyä suomalaisena liikunta- ja liikkumismuotona.

”Työsuhdepyöräpalvelun tarjoaminen vaatii erilaisia ratkaisuja kuin leasing- tai luontoisetumarkkinoilla on tähän asti totuttu näkemään. Kyky palvella niin työntekijöitä kuin henkilöstöhallintoa asiantuntevasti ja nopeasti on GoByBiken toiminnan perusta. Parhaimmillaan tänään tilattu pyörä on tilaajalla jo huomenna”, Tiittanen kertoo.

Työsuhdepyörä on tarkoitettu työntekijän vapaaseen käyttöön eikä se velvoita polkemaan työmatkoja.

Työntekijä voi valita työsuhdepyörän vapaasti ja pyöräetu koskee kaikenlaisia pyöriä kuten esimerkiksi citypyöriä, maantiepyöriä, maastopyöriä tai sähköavusteisia pyöriä.