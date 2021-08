Kasvuun kansainvälisillä markkinoilla -valmennusohjelma Lapin pk-yrityksille

Jaa

Kaipaako yrityksesi uusia kasvumahdollisuuksia? ELY-keskuksen tarjoama valmennus pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille käynnistyy 22.9.2021. Tutustu ohjelmaan ja hae mukaan viimeistään 15.9.2021.

ELY-keskus on toteuttanut lukuisia pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille suunnattuja koulutuksia jo yli kymmenen vuoden ajan. "Valmennuksista saatu palaute on ollut erinomaista. Nyt järjestettävä koulutus on räätälöity erityisesti sellaisille yrityksille, joilla on halua kasvattaa liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille", kertoo yrityskehitysasiantuntija Jari Uusinarkaus.

Hakeudu koulutukseen pian, sillä paikkoja on rajatusti. ELY-keskus maksaa koulutuksen kustannuksista 70 %. Tutustu sisältöön tarkemmin linkin kautta.

Valmennusohjelman parhaat hyödyt: