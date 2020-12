”Kasvuvauhti lyö kaikki ennätykset” – Joulumyynti verkossa helposti tuplaantumassa: Jo Black Weekin verkkomyynti kasvoi 66%

Uunituoreet tiedot Black Weekistä ennakoivat hurjaa joulumyyntiä verkossa. ”Tiukentuvat koronarajoitukset eivät ehtineet vielä merkittävästi vaikuttaa Black Weekin myyntiin ja silti sen verkkokaupan tilausmäärät kasvoivat 66%. Nyt kun korona pitää ihmiset joulun alla kotona entistä enemmän, niin kyllä kasvuvauhti lyö kaikki ennätykset”, arvioi Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. Toiveena on kotimaisen myynnin kasvu. Vilkas seuraa reaaliajassa yli 2000 suomalaisen verkkokaupan todellisia myyntilukuja.

Verkkokauppiaat tekevät ennätystulosta ja logistiikkatoimittajat saavat venyä huippusuorituksiin tänä jouluna. Tätä ennakoivat Black Weekin verkkokaupan myyntiluvut ajalta 24.11.-30.11.

”Black Weekin myynnin paino oli vielä kivijalassa, mutta verkkokaupan kasvu tilausmäärissä kipusi silti jo lähelle 70 prosenttia. Joulukaupan kasvu verkossa olisi varmasti muutenkin vähintään tätä luokkaa, mutta uusi vakava koronapiikki on nostamassa sen vielä ihan eri tasolle”, taustoittaa Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

Ennätykset paukkuvat: ”Asiakkaiden hyvä olla ajoissa liikkeellä”

Vilkkaan keräämät yli 2000 suomalaisen verkkokaupan lähes reaaliaikaiset tiedot ovat kattavin aineisto Suomen verkkokaupasta. Korkiakosken ennusteilla on siksi vissi pohja.

”Joulumyynti verkossa on helposti tuplaantumassa. Suurempikin kasvu on mahdollinen. Tiukentuvat koronarajoitukset eivät ehtineet vielä merkittävästi vaikuttaa Black Weekin myyntiin ja silti sen verkkokaupan tilausmäärät kasvoivat 66%, tarkalleen ottaen. Nyt kun korona pitää ihmiset joulun alla kotona entistä enemmän, niin kyllä kasvuvauhti lyö kaikki ennätykset”, arvioi Korkiakoski.

Logistiikkatoimittajat ovat helisemässä, kun paketteja on tulossa jouluksi liikenteeseen ainakin kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

”Onhan tämä melkoinen haaste koko verkkokaupan logistiikalle. Vaikka logistiikkatoimittajat ovat varmasti osanneet varautua toimitusruuhkiin, niin kyllä asiakkaiden on hyvä olla ajoissa liikkeellä. Kotimaisiin verkkokauppiaisiin kannattaa tässä kohtaan luottaa, korona on aika lailla sekoittanut logistiikkaa maailmalla”, puntaroi Korkiakoski.

Samalla kun tilausmäärät kasvavat valtoimenaan, keskimääräisen kertaostoksen määrä on pienentynyt.

”Euromääräisesti Black Weekin myynti kasvoi 29% viime vuodesta. Myyntiä on siis reippaasti enemmän kappalemäärissä, mutta säästäminen näkyy ostoskorien koossa, joka on pudonnut melkein neljänneksen viime vuodesta. Oikeastaan hyvin looginen kehitys tähän omituiseen vuoteen nähden kaiken kaikkiaan”, summaa Korkiakoski.

Ennätyskasvu myös kotimaisen kaupan ja työn hyväksi: #pelastetaankauppa

Korkiakoski pystyy laskemaan jo koko vuodellekin ennakkoarvion verkkokaupan kasvusta. Arvioon liittyy vahva toive suomalaisille kuluttajille, kotimaisen #pelastetaankauppa-kampanjan hengessä.

”Varovainen arviomme tähänastisen datan ja kokonaistilanteen perusteella on 65 prosentin kasvu tilausmäärissä. Koko vuoden euromääräinen kasvu verkkomyynnille on näillä tiedoin arvioituna noin 25 prosenttia. Ja toiveemme on, että kun koko koronakriisin ajan olemme koettaneet pitää kotimaisen verkkokaupan ja kotimaisen työn puolta, niin ihmiset nyt ostaisivat suomalaista ja suomalaisista verkkokaupoista.”

”Yli 500 kivijalkakauppiasta ja yrittäjää saatiin pelastettua koronalta mukaan verkkokauppaan #pelastetaankauppa-kampanjan avulla. Nyt meillä kaikilla on tilaisuus tehdä toisillemme, itsellemme ja koko Suomelle vielä suuri palvelus: annetaan joulun myötä lahja Suomelle ostamalla suomalaista”, vetoaa Korkiakoskia #pelastetaankauppa-kampanjan johtohahmona.

