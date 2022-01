Kasvuyritys Nosto ostaa liettualaisen ohjelmistoyhtiö SearchNoden

Helsinki - 5.1.2022

Suomalainen ohjelmistoyritys Nosto on julkistanut ostavansa liettualaisen ohjelmistoyritys SearchNoden. SearchNode on kehittänyt verkkokaupoille uudenlaisen hakumoottorin joka hyödyntää tekoälyä ja auttaa verkkokauppiaita parantamaan hakutuloksien osuvuutta. Haku on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista verkkokaupassa ja sen toiminta vaikuttaa merkittävästi käyttökokemukseen ja tuotteiden löydettävyyteen.

SearchNoden kehittämä hakumoottori pyrkii tunnistamaan asiakkaan aikeet perustuen asiakkaan käyttäytymiseen verkkokaupassa. Tämä kyvykkyys on mahdollistettu luonnollisen kielen käsittelyjärjestelmällä (Natural Language Processing, NLP) joka on tietokonetieteen ja tekoälyn alue, jonka tavoitteena on se, että ohjelmisto pystyy käsittelemään suuria määriä luonnollisen (eli ihmisten) kielen dataa ja siten auttaa järjestelmää päättelemään mitä asiakas on etsimässä. SearchNoden kehittämä ratkaisu ymmärtää myös tuotteiden välisiä relaatioita ja siten mitä muita tuotteita asiakkaalle kannattaisi esitellä hakutulosten lisäksi. Järjestelmä tukee jo yli 30 kieltä maailmassa.

SearchNode on perustettu vuonna 2013 Liettuassa ja sillä on 20 työntekijää. Suurin osa yrityksen asiakkaista ja liikevaihdosta on Yhdysvalloista ja Euroopasta. Asiakkaina on nimekkäitä yrityksiä kuten YesStyle, Castorama, Hubo, Kesko Senukai Digital, Euronics ja Douglas.

Nosto on suomalainen ohjelmistoyritys joka kehittää pilvipalveluna tarjottavaa markkinointiautomaation ratkaisua verkkokaupoille. Suosittu palvelu analysoi kävijöiden käyttäytymistä verkkokaupassa ja tarjoaa kullekin vierailijalle personoidun ostokokemuksen. Palvelun avulla kauppiaat parantavat konversiota, asiakasuskollisuutta ja verkkokaupan myyntiä tarjoamalla entistä paremman ostokokemuksen.

Suurin osa Noston uusista asiakkaista tulee Yhdysvalloista ja sillä on toimistot Helsingin lisäksi Tukholmassa, Lontoossa, Berliinissiä, Pariisissa, New Yorkissa, Los Angelesissa ja Sydneyssä. Nosto on tullut suosituksi erityisesti Shopify verkkokauppa-alustaa käyttävien yritysten keskuudessa ja tuhansien asiakkaiden joukossa on kansainvälisiä brändejä kuten Muji, Paul Smith, Vans, New Era, Dermalogica, Caterpillar, Sony, ja Nintendo. Suomalaisista yrityksistä asiakkaisiin kuuluu mm. Finnish Design Shop, Sokos, Masku ja Finlayson.

Yhdistämällä SearchNoden tuotteen Noston nykyisten ominaisuuksien kanssa verkkokauppiaat voivat kokonaisvaltaisemmin vaikuttaa ostokokemukseen.

“Asiakkaamme ovat toivoneet että Nosto pystyisi parantamaan myös heidän hakutuloksiaan nykyisten ominaisuuksien lisäksi. SearchNode on kehittänyt yhden maailman parhaista hakumoottoreista ja heillä on valtava osaaminen sen kehittämisessä. Yhdessä pystymme tuomaan markkinoille uudenlaisen kokonaisuuden jossa yhdistyy Noston personointikyvykkyys ja älykäs hakumoottori. Uskomme että tämä yhdistelmä auttaa parantamaan ostokokemusta verkkokaupoissa entisestään, joka on missiomme” kertoo Noston yksi perustajista ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Juha Valvanne.

Noston toistuvan vuosilaskutuksen arvo eli ARR (annual recurring revenue) on jo yli 30 miljoonaa ja yrityksen liiketoiminta on kannattavaa. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on lisännyt verkosta ostamista ja vauhdittanut osaltaan myös Noston palvelun kysyntää maailmalla.

Tänään julkistettava yrityskauppa on jo toinen vuoden sisällä Nostolle. Kesällä 2021 Nosto julkisti ostaneensa australialaisen ohjelmistoyhtiö Stacklan. Yritysostot ovat tärkeä osa Noston kasvustrategiaa joka tähtää maailmanlaajuiseen johtoasemaan alalla.

Noston perustajat: Juha Valvanne, Antti Pöyhönen, Jani Luostarinen

Toimitusjohtaja: Jim Löfgren

Pääsijoittajat: OpenOcean, Idinvest, Wellington Partners, Tesi

About Nosto

Nosto enables retailers to deliver authentic and personalized digital shopping experiences at every touchpoint, across every device. An AI-Powered Commerce Experience Platform designed for ease of use, Nosto empowers retailers to build, launch and optimize 1:1 omnichannel marketing campaigns and digital experiences. Premier brands and retailers in more than 100 countries use Nosto to craft personalized online commerce experiences that drive conversion and increase revenue. Nosto supports its clients from its offices in New York, Los Angeles, London, Paris, Berlin, Sydney, Stockholm, and Helsinki. To learn more, visit http://www.nosto.com.

About SearchNode

SearchNode is a fast-growing technology company offering advanced search technology for brands and eCommerce retailers. Founded in 2013, SearchNode is headquartered in Lithuania. SearchNode is used by 100+ online stores in North America and Europe such as Decathlon, Euronics, Castorama, and Douglas. To learn more, visit http://www.searchnode.com.