Kasvuyritys SaaShop keräsi 1,2 miljoonan euron rahoituksen

SaaShop

SaaShop on SaaS-ohjelmistojen markkinapaikka, josta yritykset voivat ostaa kaikki tarvitsemansa ohjelmistot yhdestä paikasta ja yhden asiakaspalvelun kautta. Se poistaa luottokorttikaaoksen ja kuittirumban tilitoimiston kanssa. Yhtiö tarjontaan kuuluu tuhansia erilaisia ohjelmistoa. SaaShop Oy on perustettu vuonna 2018 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli noin 1,4 miljoonaa euroa. 2023 vuodelle yhtiö tavoittelee 2,5 miljoonan euron liikevaihtoa. Sillä on toimipaikat Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiössä työskentelee 18 ihmistä.