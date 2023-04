Katajamäen ja Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnit etenevät (Kainuu, Pohjois-Savo)

Katajamäen tuulivoimahanke

Kainuun ELY-keskus kuuluttaa Katajamäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtävillä olosta.

Fortum Power and Heat Oyj suunnittelee tuulivoimahanketta Kajaanin kaupungin eteläosaan rajoittuen Sonkajärven kunnan rajaan. Hankealueelle suunnitellaan enintään 51 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään noin 300 metriä. Hankealueen koko on noin 8600 hehtaaria. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien maille. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta.

Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on toteuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 12.5.2023 saakka. YVA-selostus on hankkeesta vastaavan esittämä asiakirja, jossa esitetään hankkeen tiedot ja sen vaihtoehdot. Selostuksessa on esitetty yhtenäinen arvio vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomaisella on kaksi kuukautta aikaa laatia perusteltu päätelmä hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista.

Arviointiselostus liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/katajamakituulivoimaYVA

Lisäksi selostuksen paperiversioon voi tutustua 3.4.–12.5.2023 vaikutusalueen kunnissa. Nähtävilläolopaikat löytyvät edellä mainitusta osoitteesta.

Pieni-Paljakan tuulivoimahanke

Kainuun ELY-keskus on julkaissut perustellun päätelmän Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeesta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkasteltiin toteuttamatta jättämisen lisäksi kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 (VE1) Puolangan ja Ristijärven kuntien alueelle rakennettaisiin enintään 9 tuulivoimalaa. Vaihtoehdossa 2 (VE2) Ristijärven kunnan alueelle rakennetaan enintään 6 tuulivoimalaa.

Perustellussa päätelmässä yhteysviranomaisena toimiva Kainuun ELY-keskus toteaa johtopäätöksenään, että toteutusvaihtoehdon VE1 kielteiset vaikutukset ovat merkittävyydeltään haitallisempia kuin vaihtoehdon VE2. VE2 olisi vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisempi, mutta senkin toteuttamisessa on pohdittava erityisesti maisemavaikutusten lieventämistoimia.

Yhteysviranomainen katsoo, että tuulivoimarakentaminen muuttaisi toteutuessaan alueen luonnontilaista ja tällä hetkellä erämaisenkaltaista ympäristöä. Arviointiselostuksen perusteella varsinkin hankevaihtoehdolla VE1 on kielteisiä vaikutuksia linnuston, maiseman ja myös virkistyskäytön osalta. Sähkönsiirtovaihtoehdoista SVE1 ei aiheuttaisi ympäristövaikutuksia. SVE2:lla on vähäisiä negatiivisia vaikutuksia ympäristöön.

Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeen perusteltu päätelmä liitteineen löytyy osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/pienipaljakkatuulivoimaYVA