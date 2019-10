Katariina Styrman YTN:n järjestöpäälliköksi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n järjestöpäällikkönä aloittaa Katariina Styrman 16.12.2019. Styrman on työskennellyt aiemmin muun muassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerinä ja sittemmin nykyisessä toimessaan Suomen Saunaseuran toiminnanjohtajana.

- Olemme iloisia saadessamme Katariinan organisaatioomme, sanoo puheenjohtaja Teemu Hankamäki. - Uskomme hänen tuovan järjestötyön ammattilaisena tehoa operatiiviseen työhömme ja hallinnon linjausten toteuttamiseen sekä innostamaan toimistomme henkilöstöä, Hankamäki jatkaa.



- Olen todella innoissani päästessäni osaksi YTN-yhteisöä ja kehittämään toimintaa yhdessä koko organisaation kanssa. On motivoivaa työskennellä järjestössä, joka ajaa työelämän oikeudenmukaisuutta ja jäsenistönsä parasta laajasti, sanoo Katariina Styrman.



Järjestöpäällikön tehtävä on uusi ja se on osa YTN:n toiminnan kehittämistä sekä toimiston päivittäisen työn vahvistamista.



Lisätietoja:



Katariina Styrman, järjestöpäällikkö (16.12. alkaen)

puh. 050 594 8657



Teemu Hankamäki, puheenjohtaja

puh. 040 709 6681