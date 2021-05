Katharina Grossen kokonaisvaltaiset maalaukset täyttävät HAMin kaarihallit

Jaa

HAM Helsingin taidemuseo aukeaa yleisölle rajoitetusti tiistaina 8. kesäkuuta 2021. Samana päivänä Tennispalatsissa avautuu saksalaisen taiteilijan Katharina Grossen näyttely Chill Seeping from the Walls Gets Between Us. Grosse on tullut kansainvälisesti tunnetuksi suurikokoisista, tilallisista maalauksistaan, jotka hän ruiskumaalaa esineiden, arkkitehtuurin ja maiseman päälle. Ensimmäisessä yksityisnäyttelyssään Suomessa Grosse ottaa haltuunsa HAMin yläkerran molemmat kaarihallit. Esille tulee kaksi uutta teoskokonaisuutta, joissa Grosse muuntaa näyttelytilat massiivisiksi, kokonaisvaltaisiksi tilataideteoksiksi. Toisen teoksista taiteilija maalaa paikan päällä käyttäen taiteelleen tunnusomaisia kirkkaita ja hehkuvia värejä. Grossen kaksiulotteisuuden konventioita uhmaava maalaustaide voidaan nähdä eräänlaisena väliintulona, rajoista piittaamattomana arkkitehtuurin ja pintojen yli maalaamisena, tai kalvona eri todellisuuksien välissä.

Grosse maalaa kaikille mahdollisille alustoille sekä sisällä että ulkotiloissa. Teollinen maaliruisku antaa taiteilijalle lisää ulottuvuutta valtavien teostensa toteuttamiseen. Nopea työskentelytapa mahdollistaa Grosselle saumattoman yhteyden ajatuksen ja toiminnan välillä. Väreinään hän käyttää akryylimaaleja ja niiden valmiita tehdasvärejä, jotka sekoittuvat uusiksi sävyiksi vasta maalauspinnalla. Valmiissa maalauksessa on nähtävissä taiteilijan ajatuksenjuoksu ja liikkuminen tilassa.

HAMin eteläisen hallin täyttää kolmiulotteinen maalaus, jonka pohjana on yli tuhat metriä solmuiksi koottua kangasta. Taiteilija maalasi alas katosta laskostuvaa ja lattialle levittäytyvää kangasvuoristoa paikan päällä. Kymmenistä päällekkäin ja lomittain asettuneista värisävyistä muodostuu valtava maalaus, jonka sisälle yleisö pääsee astumaan. Jokaisen askeleen myötä teos näyttäytyy erilaisena. Sen fyysiseen kokemiseen vaikuttavat katsojan oma liikkuminen ja näkökulman vaihdokset sekä muiden katsojien oleminen tilassa.



HAMin pohjoisessa hallissa nähtävä teos koostuu tilaan labyrinttimäisesti ripustetuista, katosta lattiaan ulottuvista, silkinohuista kankaista. Kankaille on painettu taiteilijan ottamia valokuvia työhuoneiltaan ja aiemmista installaatioistaan. Kuvissa toistuvat maalausprosessin jättämät jäljet seinissä ja lattioilla, ja niissä näkyy valmisteilla olevia ja valmiita teoksia sovitettuina tilojen mittasuhteisiin. Niissä palataan näkymättömän tilan, poissaolevan tilan ja laskostetun materiaalin käsitteisiin. Taide ja taiteilija ovat poissa, mutta kuitenkin lähellä. Kuvatulosteet siirtävät alun perin paikkaan sidotun ja väliaikaisen maalauksen sekä sen ylijäämän uuteen tilaan, jossa värit loistavat todellisina.

Kangastulosteisiin perustuvia teoksia on nähty osana näyttelyä muun muassa Tukholmassa ja Shanghaissa. HAMin teoskokonaisuus on ainutlaatuinen laajuudessaan ja uudenlaisena aluevaltauksena Grossen tuotannossa. Se tutkii ”maalauksen potentiaalia”:

Valokuvatulosteissa maalaustaiteen pantopiaan yhdistyy pankronia: maalaustaide pystyy ilmenemään sekä kaikkialla että kaikkina aikoina – maalaus on läsnä silloinkin, kun sitä ei voida enää tai vielä nähdä. (Ulrich Loock: Katharina Grosse –pantopokronia, essee Katharina Grossen näyttelyjulkaisussa, HAM 2021)



Freiburg im Breisgaussa 1961 syntynyt Katharina Grosse elää ja työskentelee Berliinissä ja Uudessa-Seelannissa. Hänen viimeaikaisia näyttelyjään ja paikkasidonnaisia maalauksiaan ovat mm. psychylustro, Philadelphia Mural Arts Programme (2014); yes no why later, Garage Museum of Contemporary Art, Moskova (2015); Seven Hours, Eight Rooms, Three Trees, Museum Wiesbaden (2015); Untitled Trumpet, 56. Venetsian biennaali (2015); Rockaway, MoMA PS1:n Rockaway! –projekti, Fort Tilden, New York (2016); Asphalt Air and Hair, ARoS-triennaali, Århus (2017); The Horse Trotted Another Couple of Metres, Then It Stopped, Carriageworks, Sydney (2018); Wunderbild. Prahan kansallisgalleria (2018/2019); Mumbling Mud, chi K11 -taidemuseo, Shanghai (2018/2019) ja chi K11 –taidetila, Guangzhou (2019); ja viimeisimpänä It Wasn’t Us, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berliini (2020/2021).

Chill Seeping from the Walls Gets between Us -näyttelyn ovat kuratoineet HAMin näyttelypäällikkö Pirkko Siitari ja amanuenssi Sanna Tuulikangas. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan HAMin tuottama samanniminen kirja. Katharina Grosse on myös yksi kesällä 2021 avautuvan Helsinki Biennaalin taiteilijoista.



Katharina Grosse: Chill Seeping from the Walls Gets between Us / HAM Helsingin taidemuseo 8.6.2021–23.1.2022



HAM avataan 8.6. pienelle asiakasmäärälle tavalla, jossa kävijät voivat tosiasiallisesti säilyttää kahden metrin etäisyyden muihin kävijöihin. Yhdessä tilassa voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan ja koko museossa enintään 50 henkilöä. Salivalvojat seuraavat tilannetta ja ohjeistavat asiakkaita siten, että varmistetaan riittävä väljyys tiloissa. Mahdollisuuksien mukaan avaamista tuetaan ennakkolipunmyynnillä tai –ilmoittautumisella.

HAM Helsingin taidemuseo

Tennispalatsi, Eteläinen Rautatiekatu 8

00100 Helsinki

Avoinna: ti 10-17.30, ke-su 11.30-19, ma suljettu (Huom! Aukioloajat ovat muuttuneet)

Liput: 12/10 €, alle 18 vuotiaat ilmaiseksi