Kati Huusko-Viikilä Helsingin seudun kauppakamarin myyntijohtajaksi

Kauppakamari tukee ainutlaatuisella palvelukokonaisuudellaan laajasti yritysten osaamisen kehittämisen tarpeita ja keskittyy digitaalisten koulutus- ja kustannustuotteiden sekä yrityskohtaisten kokonaisratkaisujen myyntiin.

”Kati tulee tiiminsä kanssa rakentamaan uuden vahvemman, koko maan kattavan asiakaslähtöisen myyntiverkoston ja ottaa osaa uusien asiakkuuden hoito-ohjelmien rakentamiseen”, Helsingin Kamari Oy:n toimitusjohtaja Risto Sundell toteaa.

Kati Huusko-Viikilä tuo mukanaan Kauppakamariin uudenlaista myyntiosaamista. ”Huusko-Viikilä tuntee hyvin digitaaliset toimintatavat, jotka mahdollistavat myynnin kasvun ja laajenemisen valtakunnalliseksi. Toivotan Katin lämpimästi tervetulleeksi Kauppakamariin”, Sundell sanoo.

Huusko-Viikilä on työskennellyt aikaisemmin myyntijohtajana valtakunnallisessa B2B-markkinointitoimisto Myynninmaailmassa, joka on auttanut kasvuhaluisia B2B-yrityksiä saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteensa myynnin ja markkinoinnin ratkaisujen avulla. Myynninmaailma on ollut tuottamassa Kauppakamarin jäsenillekin tuttua HMJ (Hyväksytty Myyntijohtaja) -kurssia, jossa myös Huusko-Viikilä on ollut yksi kouluttajista.

Kauppakamarin myyntiryhmässä työskentelee tällä hetkellä yhteensä seitsemän myyntipäällikköä tai -neuvottelijaa. Myyntiryhmän lähiesihenkilönä jatkaa Katariina Suominen. Myyntijohtajan tehtävä on uusi Kauppakamarissa. Huusko-Viikilä raportoi palveluyhtiön toimitusjohtaja Sundellille.

”Otan mielenkiinnolla uuden tehtävän vastaan. Kauppakamarit ovat urani varrella olleet minulle ja edustamilleni yhtiöille tärkeitä kumppaneita niin verkostoitumiseen kuin uuden oppimiseenkin. Olen ylpeä, kun pääsen edustamaan Kauppakamarin ratkaisuja yritysten osaamisen kehittämisessä. Uskon, että intohimo työhön tulee sen merkityksellisyydestä. Tekemistäni onkin aina ohjannut tahto yritysten kehittämiseen ja muiden auttamiseen. Tässä positiossa pääsen jatkamaan työssäni tällä teemalla - yritysten menestystä varten”, Huusko-Viikilä toteaa.

Helsingin seudun kauppakamari vauhdittaa yritysten ja Helsingin seudun menestystä. Kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 7 000 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä ja organisaatiota. Jäsenmäärältään kauppakamari on Pohjoismaiden suurin.