Kätilöopiston sairaalan synnytyksiä Espoon sairaalaan

30.6.2017 11:12 | HUS-kuntayhtymä

Osa Kätilöopiston sairaalan synnytyksistä siirretään uuteen Espoon sairaalaan vuoden 2018 alussa. Sairaala voi vastaanottaa 4 000 - 5 000 synnyttäjää vuodessa.

HUS on saanut valmiiksi suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivän Kätilöopiston sairaalan toimintojen siirtämisestä muihin sairaaloihin ja väistötiloihin. HUS ja Espoon kaupunki valmistelevat Kätilöopiston sairaalan synnytystoimintojen osittaista siirtämistä keväällä valmistuneeseen Espoon sairaalaan. Toimintojen siirrosta on allekirjoitettu 30.6.2017 aiesopimus HUS:n ja Espoon kaupungin kesken.



Espoon uusi sairaala sijaitsee Jorvin sairaala-alueella ja sinne on katettu kulkuyhteys Jorvin sairaalarakennuksesta. Espoon sairaalassa on myös alueen yhteinen pysäköintihalli. Lisätietoja sairaalasta löytyy Espoon kaupungin sivuilta.



Espoon sairaalaan sijoitetaan Kätilöopistolta synnytyssalit, synnytysten päivystystoiminta ja lapsivuodeosastot. Samalla myös Jorvin sairaalan synnytystoiminta siirtyy Espoon sairaalaan. Jorvin sairaalan N-siipeen sijoitetaan puolestaan lasten toiminnot. Kätilöopistolle jäävät toistaiseksi lastenpsykiatrian toiminnot ja naistentautien poliklinikka. Kuvantamisyksikkö siirtyy ensi vuonna Helsingin keskustassa sijaitsevaan Postitaloon.



Synnytyksiä kahdessa sairaalassa



Pääkaupunkiseudun synnytykset jakautuvat muuton jälkeen kahteen sairaalaan siten, että Naistenklinikka hoitaa 9 000–10 000 synnytystä ja Espoon sairaala 4 000–5 000 synnytystä vuosittain.



- Tämä on paras mahdollinen ratkaisu, koska Espooseen saadaan varsin vähäisin töin rakennettua kaikki synnytystoiminnassa tarvittavat tekniset ratkaisut. Modernin sairaalan tilat ovat helposti muunnettavissa, mutta käyttöömme tulevista kolmesta sairaalasiivestä kaksi voidaan ottaa käyttöön jopa aivan sellaisenaan, toimialajohtaja Seppo Heinonen HUS:sta sanoo.



HUS:ssa kiitetään Espoon kaupunkia vastaantulosta hankalassa tilanteessa ja halusta luovuttaa osa aivan uudesta omasta sairaalasta HUS:n käyttöön.



- Pääkaupunkiseudulla ei ole toista tällaista sairaalakiinteistöä, johon nämä toiminnot voidaan näin helposti siirtää. Siihen saakka synnytykset hoidetaan Kätilöopiston sairaalan lisäksi myös Jorvin sairaalan nykyisissä tiloissa. Lisäksi Naistenklinikalla synnytetään tietysti koko ajan kuten ennenkin, HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.



- Espoon sairaala ja HUS-Jorvin erikoissairaanhoito tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, ja synnytystoimintojen siirto Espoon sairaalan tiloihin lisää sairaaloiden välistä yhteistyötä entisestään, Espoon perusturvajohtaja Juha Metso toteaa.



HUS tiedottaa tarkemmin eri yksiköiden siirroista ja niiden aikataulusta nettisivuillaan.



Lisätiedot:



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri:

Seppo Heinonen

Toimialajohtaja, HYKS Naistentaudit ja synnytykset

050 436 8962

seppo.heinonen@hus.fi



Markku Mäkijärvi

Johtajaylilääkäri, HUS

050 428 7660

markku.makijarvi@hus.fi



Espoon kaupunki:



Juha Metso

Perusturvajohtaja, sosiaali- ja terveystoimi

0505327321

juha.metso@espoo.fi



Olli Isotalo

Toimialajohtaja, tekninen ja ympäristötoimi

0505933359

olli.isotalo@espoo.fi