Katja Syvärisestä SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja – Jarkko Eloranta jatkaa puheenjohtajana

Filosofian maisteri Katja Syvärinen on valittu SAK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajana jatkaa Jarkko Eloranta. Valinnat tehtiin tänään SAK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa.

Katja Syvärisellä on laaja kokemus strategisesta viestinnästä, osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämisestä sekä yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Hän on viimeksi toiminut vanhempana neuvonantajana viestintätoimisto Kaskas Mediassa ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä sekä suorittanut palvelumuotoilun ja liiketoiminnan kehittämisen MBA-opintoja.



Aiemmin Syvärinen on työskennellyt muun muassa Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa projektipäällikkönä ja Vantaan kaupungilla aluepalvelupäällikkönä sekä työllisyyspalveluiden johtajana.



Katja Syvärinen näkee SAK:n varapuheenjohtajan tehtävän palvelutehtävänä suhteessa jäseniin ja vaikuttamistehtävänä suhteessa työnantajiin, lainsäätäjiin ja muuhun yhteiskuntaan.



– Palkansaajien aseman parantaminen ja korkean järjestäytymisasteen sekä ammattiliittojen neuvotteluaseman vahvistaminen on ay-liikkeen kohtalon kysymyksiä. Tasa-arvoista ja oikeudenmukaista työelämää on puolustettava joka päivä. Siihen tarvitaan taitavaa edunvalvontaa ja viestintää sekä jäseniä osallistavaa ja innostavaa strategiaa, Syvärinen sanoo.



Katja Syvärinen toimi vasemmistoliiton kansanedustajana vuosina 1999–2003. Lisäksi hän on toiminut pitkään vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtajana ja puolueen varapuheenjohtajana.

Jarkko Eloranta valittiin jatkokaudelle

Edustajisto valitsi Jarkko Elorannan jatkamaan SAK:n puheenjohtajana. Eloranta on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja tehnyt pitkän uran ay-liikkeessä. SAK:ta hän on johtanut vuodesta 2016.

Eloranta sanoo, että SAK:n on oltava jatkossakin kärjessä uudistamassa työelämää ja huolehtimassa työntekijöiden asemasta muutoksessa.

– Olen kiitollinen ja onnellinen, että luottamusta työhöni on. SAK on vaikuttava ja vakuuttava järjestö tehdä työtä ja edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa. Keskusjärjestöillä on tärkeä, vaikkakin muuttuva rooli suomalaisessa yhteiskunnassa.

Jarkko Eloranta ja Katja Syvärinen valittiin tehtäviinsä yksimielisesti edustajistokaudelle 2020–2024.

