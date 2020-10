Sosionomi YAMK Katri Lehto on valittu Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston johtajaksi 1.1.2021 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Tehtävä kiinnosti yhteensä 17 hakijaa, joista haastatteluun kutsuttiin kuusi.

Katri Lehto on toiminut 1.4.2016 lähtien Etelä-Pohjanmaa TE-toimiston palvelujohtajana. Hänen tehtäviinsä on kuulunut muun muassa vastuu henkilöasiakkaille suunnatun palvelun organisoinnista ja kehittämisestä sekä resurssien käytöstä. Lisäksi hän on vastannut TE-toimiston verkostoyhteistyöstä sekä asiakaskokemuksen kehittämistyöstä koko toimistossa ja verkostojen yhteiskehittämistyöstä henkilöasiakaspalveluihin liittyen. Katri Lehto on työskennellyt myös TE-toimiston palveluesimiehenä noin 3 vuoden ajan sekä noin 9,5 vuoden ajan toimialapäällikön tehtävissä työ- ja elinkeinotoimistossa.

Johtajan valinnassa arvioitiin muun muassa perehtyneisyyttä työ- ja elinkeinopolitiikkaan, strategista näkemystä alueen työmarkkinoiden vaikuttavuuden parantamisesta, työmarkkinoiden kohtaantoa edistävästä kumppanuusyhteistyöstä ja TE-toimiston kehittämisestä. Tärkeää johtajalle ovat myös henkilöstöjohtamistaidot sekä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot. Lisäksi johtajalta odotetaan kykyä muutoksen johtamiseen.

TE-toimiston johtaja vastaa työ- ja elinkeinohallinnon palveluiden tuloksellisuudesta ja TE- toimiston johtamisesta alueen elinkeinojen ja työmarkkinoiden muutosten mukaisesti. Johtaja vastaa myös sidosryhmäyhteistyöstä sekä resurssien kohdentamisesta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti toiminnan tuloksellisuutta edistävällä tavalla.