Katriina Virtanen Voglian toimitusjohtajaksi

Voglia siirtyy kolmannen sukupolven aikaan, kun Katriina Virtanen aloittaa perheyhtiön toimitusjohtajana 1.9.2019. ”Muotialalla on parhaillaan menossa historian suurin muutos. Vaatteiden alkuperä, materiaalit ja niiden ilmastovaikutus kiinnostavat kuluttajaa. Vaate voidaan nyt hankkia myös palveluna ja jokainen hankintapäätös viestii myös kantajansa arvoista”, kertoo yhtiön johtoon astuva 28-vuotias Katriina Virtanen.

Voglian tavoitteena on kansainvälinen brändi. ”Olemme rakentaneet viime syksystä lähtien Voglian uutta strategiaa, jonka tavoitteena on kirkastaa yhtiön kilpailuetua. Uuden strategian myötä valikoimamme uudistuu ja panostamme vahvasti verkkokauppaan. Tavoitteena on rakentaa Vogliasta kansainvälisesti menestyvä brändi”, Katriina Virtanen korostaa.

”Uusi Voglia näkyy kuluttajalle tulevaisuudessa kokonaisvaltaisena lifestyle-brändinä, jolla on merkittävä rooli kuluttajan arjessa. Voglian tarina sekä arvot ovat vahva pohja, jolle on hyvät edellytykset rakentaa kansainvälinen menestystarina. On hienoa olla mukana rakentamassa tätä tarinaa”, toteaa Virtanen.

Perheyhtiö Voglian historia ulottuu perustamisvuoteen 1983, jolloin yritys toi ensimmäisen kokoelmansa Pohjoismaiden markkinoille. Perustaja Pertti Virtanen johti yritystä vuoteen 1994 saakka, jonka jälkeen vetovastuu siirtyi hänen pojalleen Markku Virtaselle. Katriina Virtanen on tähän saakka toiminut yrityksen myynti- ja markkinointipäällikkönä.

Hämeenlinnalainen Voglia on uudistanut strategiansa ja yritys panostaa kasvuun ja kansainvälistymiseen lähivuosina.

Yhtiö on vahvistanut hallitustaan kahdella ulkopuolisella ammattiosaajalla kutsumalla puheenjohtajakseen Marina Vahtolan. Hän on aikaisemmin toiminut muun muassa toimitusjohtajana Suomen ja Viron Bauhausissa sekä Oral Hammaslääkäreissä. Marina Vahtolalla on laaja osaaminen vähittäiskaupan yrityksistä ja hallitustyöskentelystä.

Hallituksen uudeksi jäseneksi on valittu myös Jaakko Salminen. Hänen taustansa on Grannenfelt Finance Oy:ssä, jossa hän toimii partnerina ja rahoituksen neuvonantajana. Salminen on toiminut myös Suomen Businessenkeliverkosto FIBANin puheenjohtajana.

”Voglia on suomalainen perheyhtiö, joka on alusta asti kulkenut omaa tietään laatua vaalien. Yhtiö on nyt uuden kehitysvaiheen edessä. Voglian uusien hallitusjäsenten kokemus mahdollistaa yhtiön kunnianhimoisen kansainvälistymiseen perustuvan kasvustrategian menestyksellisen toteuttamisen”, toteaa Voglian toimitusjohtaja ja pääomistaja Markku Virtanen yhtiön uudistamisesta.

Voglialle on myönnetty muotialan Kultainen Vaatepuu (2005) tunnustuksena korkealaatuisesta suomalaisesta työstä, omaperäisestä suunnittelusta, kaupallisuudesta ja vientikelpoisuudesta. Yhtiön strategia on kasvaa kansainvälistymällä panostaen edelleen suomalaiseen laatuun ja kestävään kehitykseen.