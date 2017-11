Katrin opettaa koululaisille käsienpesun tärkeyttä ja vastuullisuutta yhdessä tekemisen avulla

Huolellinen käsihygienia on paras keino ehkäistä flunssa- ja influenssatartuntoja. Yleisen käsihygienian puolestapuhuja, Metsä Tissuen hygieniapaperituotteita ja -ratkaisuja tarjoava kotimainen Katrin, julkaisee alakoululaisille suunnatun Puhtaasti paras -käsihygieniapuuhapaketin marraskuussa 2017. Hauskojen pelien ja leikkien tarkoitus on opettaa käsihygienian perusteet toiminnan kautta ja muistuttaa, että hyvä hygienia on kaikkien yhteinen asia.

Kaikkien yhteinen asia

Tutkimusten mukaan 80 % tartunnoista leviää käsien kosketuksen kautta. Huolellinen käsienpesu ja kuivaus ovat pieniä, mutta elintärkeitä asioita, ja juuri näistä taidoista uusi Katrin-käsihygieniapuuhapaketti haluaa muistuttaa kouluja ja koululaisia influenssakauden alkaessa. Paketti on suunniteltu 2.–3. luokkalaisille, ja se käy toiminnallisten tehtävien muodossa läpi, miten pöpöjä tulee käsiin, miksi kädet pitää pestä, sekä milloin ja miten kädet pitää pestä. Käsihygieniapuuhapaketin on kuvittanut Johanna Sarajärvi, joka on tuttu myös lapsille suunnatun Oppi ja ilo -puuhasarjan tuotteiden kuvituksesta.

”Käsienpesuasiat eivät ole itsestäänselvyyksiä. Kun menoa ja vauhtia riittää, saattaa käsienpesu aina välillä unohtua tai jäädä varsin pintapuoliseksi. Kunnollinen käsienpesu tarkoittaa lämmintä vettä, saippuaa, käsien hieromista yhteen noin 20 sekunnin ajan ja sen jälkeen huolellista käsien kuivaamista”, sanoo Katrin-tuotteiden markkinointipäällikkö Tiia Tylli-Aliranta. ”Hyvä hygienia koskettaa meitä kaikkia, joten siitä on tärkeä puhua luokan kesken. Kun jokainen pesee kädet, vältytään monenlaisilta pöpöiltä ja taudeilta.”

Katrin on tehnyt pitkään yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Etenkin Käsienpesun oppikirjasta on tullut suosittu teos, jota on käytetty ahkerasti käsihygienian opettamiseen kouluissa.

Käsienpesu haltuun pelaamalla

Uusi käsihygieniapuuhapaketti on toiminnallinen kokonaisuus. Oppilaat pelaavat opettajan johdolla ja pääsevät mm. tutkimaan uv-valon avulla käsienpesun tehokkuutta.

”Kotona ollaan helposti paljon ruutujen äärellä, joten ajattelimme, että käsihygieniaa harjoitellessa on kiva päästä leikkimään ja tekemään asioita konkreettisesti. Kun pääsee itse testaamaan käsienpesun tehokkuutta puuhapakettiin kuuluvan uv-valon avulla, on helppo havaita, miten pesuaika, saippuan käyttö ja kunnollinen käsien kuivaus vaikuttavat lopputulokseen.”

Vessarauhanjulistus rauhoittaa wc-käynnit

Pelien ohella puuhapaketissa kehotetaan julistamaan luokkaan vessarauha. Se tarkoittaa, että kaikilla oppilailla on oikeus käydä siistissä vessassa rauhassa ja ilman häirintää.

”Kiusaamista tapahtuu kouluissa valitettavasti myös wc-tiloissa. Haluamme korostaa vessarauhateemalla sitä, että wc-käynti on tärkeä asia, ja jokaisella oppilaalla on oikeus rauhalliseen, yksityiseen hetkeen. Jokaisella on myös velvollisuus suoda vessarauha kaverille.”

Ala-asteen 2.–3.-luokkien opettajat voivat tilata Katrin-käsihygieniapuuhapaketin veloituksetta luokkiensa käyttöön niin kauan kun paketteja riittää. Paketin saa tilattua täyttämällä tilauslomakkeen osoitteessa:

http://www.katrin.com/fi/about-katrin/news/Pages/Hygieniapuuhapaketti.aspx

Katrin-käsihygieniapuuhapaketti on osa Metsä Tissuen Katrin-brändin Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa.

Lisätietoja:

Markkinointipäällikkö Tiia Tylli-Aliranta, p. +358 40 715 0291, tiia.tylli-aliranta@metsägroup.com

