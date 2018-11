KATSAUS 2018 -näyttely tuo estradille kotimaisen nykyarkkitehtuurin parhaimmiston

Alvar Aalto -museon Galleriassa avattu Suomen arkkitehtuuria. Katsaus 2018 -näyttely luo läpileikkauksen kotimaisen nykyarkkitehtuurin parhaimmistoon ja ajankohtaisin ilmiöihin.

Näyttelyyn esiteltäväksi valitut kuusitoista arkkitehtuurin huippukohdetta edustavat ajanmukaista suunnittelua, tasokkaita korjausrakennushankkeita sekä kestävää, vastuullista kehitystä arkkitehtuurin eri osa-alueilta. Kohteiden joukossa on niin pienrakennuksia kuin mittavia asuntotuotannon ja julkisten rakennusten hankkeitakin.

”Näyttely tarjoaa yleisölle tutustumisväylän kotimaan korkeatasoisimpiin nykyarkkitehtuurin kohteisiin ja korjaushankkeisiin sekä mahdollistaa myös uudet keskustelunavaukset rakennustaiteen viimeisimmistä suuntauksista”, summaa Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh.



Näyttelyssä esiteltävät kohteet ovat:

As. Oy Arabiankatu 8, Helsinki (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy)

As. Oy Helsingin Hiirenporras ja As. Oy Kissankita, Aleksis Kiven katu 19, Helsinki(Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy)

As. Oy Kampin Helmi, Pohjoinen rautatiekatu 30, Helsinki (Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy)

Heka Koirasaarentie 36, Helsinki (Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy)

Savusauna, Asikkala (Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy)

Lonnan sauna, Helsinki (OOPEAA Office for Peripheral Architecture)

Tarton Paavalinkirkko, Viro, peruskorjaus (Kari Järvinen ja Merja Nieminen, arkkitehdit SAFA)

Töölön kirkko, Helsinki, peruskorjaus (Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy)

Suvelan kappeli, Espoo (OOPEAA Office for Peripheral Architecture)

Helsingin kaupunginteatteri, peruskorjaus (LPR-arkkitehdit Oy)

Kansalliskirjasto, Helsinki, peruskorjaus (LPR-arkkitehdit Oy)

Aalto-yliopiston päärakennus Dipoli, Espoo, peruskorjaus (Arkkitehtitoimisto ALA Oy)

Center for Systems Biology Dresden, Saksa (Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy)

Helsingin yliopiston Tiedekulma (JKMM Arkkitehdit)

Kehärata, Lentoasema, Helsinki-Vantaa (PES-Arkkitehdit Oy)

Länsiterminaali 2, Helsinki (PES-Arkkitehdit Oy)



Esiteltävät kohteet on valinnut arkkitehtuurin ammattilaisista koostuva tuomaristo, puheenjohtajanaan portugalilainen arkkitehti Gonçalo Byrne, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa Mies van der Rohe -palkinnon tuomarina. Tuomariston muut jäsenet ovat arkkitehti Maire Mattinen sekä arkkitehti ja toimittaja Anni Vartola.

Poimintoja kotimaisen arkkitehtuurin parhaimmistosta on esitelty näyttelyssä ja sen yhteydessä julkaistavassa kirjassa kahden vuoden välein vuodesta 2002 lähtien. SUOMEN ARKKITEHTUURIA. KATSAUS 2018 -näyttelyjulkaisuon myynnissä Alvar Aalto -museon museokaupassa näyttelyn ajan.

Katsaus 2018 tekee suomalaista arkkitehtuuria tunnetuksi myös kansainväliselle yleisölle. Arkkitehtuurimuseossa kesällä 2018 ensimmäistä kertaa nähty näyttely tulee kiertämään niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Näyttelyn suunnittelusta vastaavat Hanna Anonen ja Klaus Aalto. Näyttely on tuotettu yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon, Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n ja Alvar Aalto -säätiön kesken.





Katsaus 2018 -juryn jäsenistö:

Gonçalo Byrne valmistui Lissabonin taideakatemiasta (School of Fine Arts of Lisbon) ja hänellä on kunniatohtorin arvo Lissabonin teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitokselta (Faculty of Architecture of the Technical University of Lisbon). Hän on opettanut useissa kansainvälisissä yliopistoissa, muun muassa Lausannessa, Venetsiassa, Mendrisiossa, Leuvenissa, Harvardissa, Pamplonassa ja Milanossa. Byrne johtaa Lissabonissa toimivaa Gonçalo Byrne Arquitectos -toimistoa ja on palkittu muun muassa A.I.C.A. / S.E.C -palkinnolla ja Ranskan arkkitehtuurin akatemian kultamitalilla (French Academy of Architecture).

Maire Mattinen on rakennussuojelun ja kulttuuriperintöhankkeiden kokenut ammattilainen, joka toimii tällä hetkellä Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät ry DAMYn puheenjohtajana. Hän on tehnyt yli 30 vuoden uran Museovirastossa eri tehtävissä mm. Rakennushistorian osaston osastonjohtajana ja restaurointiyksikön yli-intendenttinä, ja hän jäi vastikään eläkkeelle Suomenlinnan hoitokunnan johtajan virasta.

Anni Vartola on vapaa toimittaja ja arkkitehtuurikriitikko ja hän opettaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa erikoistumisalueenaan suomalainen 1960-luvun jälkeinen arkkitehtuuri ja postmodernin arkkitehtuurin teoria.







SUOMEN ARKKITEHTUURIA. KATSAUS 2018

Alvar Aalto -museon Galleriassa 15.11.2018−20.1.2019

Alvar Aallon katu 7, 40600 Jyväskylä

www.alvaraalto.fi