Kattava kotimainen käsikirja marjanviljelyyn kotipihassa

Etelä-Suomen retkeilyopas 1 uudistui täysin 16.2.2022 12:12:50 EET | Tiedote

Uudistetussa oppaassa yksittäisiä uusia kohteita on 75, ja viidessätoista on tapahtunut todella isoja muutoksia. Lähes jokaiseen edellisen oppaan kohteeseen on tehty vähintään pieniä tarkistuksia.