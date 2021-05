Kattavat tilastot kustannustuesta Valtiokonttorin sivuilla

Jaa

Valtiokonttorin sivuilla osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina on julkaistu kattavat tilastot kaikista kustannustukihakemuksista ja -päätöksistä. Samalta sivulta voit tarkastella tilannetta kaikkien kustannustuen hakukierrosten osalta erikseen sekä yhteensä.

Tilastoista on nähtävissä muun muassa saapuneiden hakemusten ja maksetun tuen määrä. Tietoa on mahdollista tarkastella esimerkiksi yritysten toimialan sekä sijainnin mukaan. Sen lisäksi tuen hakijoita on luokiteltu yrityskoon mukaan.

Myös yksityiskohtaisemmat tiedot tuen hakijoista on nähtävissä tilastosivulla. Löydät sivulta yritysten lähettämän hakemuksen käsittelytilanteen sekä tiedot yrityksen tukipäätöksestä.

Edellisen päivän tiedot päivittyvät raporttiin joka arkipäivä noin kello 12. Raportissa ilmoitetaan viimeisimmän päivityksen ajankohta.

Tukea haetaan Valtiokonttorista sähköisen asiointipalvelun kautta. Tähän mennessä hakemuksia on tullut kolmella tukikierroksella yhteensä 30 060 (tilanne 7.5.2021), ja tukea on maksettu yhteensä noin 340 miljoonaa euroa. Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros alkoi 27.4. Ja kustannustuen neljäs hakukierros on valmistelussa.

Tuen jakautuminen maakunnittain ja toimialoittain

Eniten tukea on maksettu kaikilla kierroksilla Uudellemaalle, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten tukea on mennyt Pirkanmaalle (26 miljoonaa euroa) ja Varsinais-Suomeen (24 miljoonaa euroa). Vähiten tukea on maksettu Keski-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Ahvenanmaalle.

Toimialakohtaiset erot ovat suuria. Eniten tukea on maksettu palvelualoille: suurimmat tuensaajat ovat ravitsemistoiminta ja majoitus, jotka ovat saaneet tukia yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Rakennusalalle tukea on maksettu paljon odotettua vähemmän, noin 6 miljoonaa euroa.

Valtiokonttorin verkkosivuilla osoitteessa haekustannustukea.fi on runsaasti myös muuta tietoa kustannustukeen ja sen hakemiseen liittyen. Ensi viikolla 12.5. käynnistyy sulkemiskorvauksen hakuaika yrityksille, joiden asiakastilat viranomainen on määrännyt suljettaviksi.

Lisätietoja

Jyri Tapper, toimialajohtaja, puh. 0295 50 2950

Mari Selviranta, palvelujohtaja, puh. 0295 50 2015