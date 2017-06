Kattorakennustoimiala odottaa kasvua

Nordic Waterproofing Oy on osa Nordic Waterproofing Groupia, joka on yksi Pohjois-Euroopan vedeneristysmarkkinoiden johtavista toimittajista. Konserni on listattu Tukholman Nasdaqin Mid Cap -segmentissä kaupankäyntitunnuksella NWG.

Suomessa yhtiö toimittaa korkealaatuisia katto- ja vedeneristystuotteita tuotemerkeillä Kerabit, Mataki ja Trebolit sekä kattourakointi- ja huoltopalveluita tuotemerkeillä KerabitPro, AL-Katot ja LA Kattohuolto. Myös laadukkaita lattiapinnoitteita urakoiva SPT-Painting on osa Nordic Waterproofing -konsernia.