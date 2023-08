Katukaivoon heitetty roska löytyy vesistöstä

Mahanpuruja muovista -kampanjassa hulevesikaivojen ritiläkansien ympärille kiinnitetään värikkäät tarrat. Tarrassa kalalla on kita auki, mikä muistuttaa siitä, että kaivoon joutuva roska voi päätyä jopa kalan suuhun. Roskan reitti voikin olla ihmisen kädestä katukaivoon ja sieltä huleveden mukana virraten läheiseen puroon ja edelleen mereen. Roskat voivat kulkeutua kauaskin lähtöpaikoistaan.

Pidä Saaristo Siistinä ry kartoitti kesällä 2022 katukaivoista löytyviä roskia Helsingissä, Lahdessa ja Turussa. Kaivoihin asennettiin kahden kuukauden ajaksi suodattimia. Lähes 80 prosenttia suodattimista löytyneistä roskista oli muovia, ja yleisin roska oli tupakantumppi. Tumpit ovat muovia, joka ei maadu, vaan hajoaa mikromuoviksi. Oikea paikka tumpeille olisikin sekajäteroskis. Kaivosuodattimista löytyi myös mm. ruokapakkausten muovikääreitä, lasinsiruja ja purkkaa.

- Roskaantumista on yksinkertaista estää laittamalla roskat oikeisiin roskiksiin. Toimiva jätehuolto on avainasemassa roskaantumisen hillitsemisessä, mutta yksin sen avulla ei voida vähentää välinpitämättömyydestä tai tietämättömyydestä johtuvaa roskaamista, toteaa HSY:n ympäristöasiantuntija Marika Visakova. Roskat, kuten tupakantumpit, eivät mystisesti katoa, jos ne heitetään maahan tai hulevesikaivoon. Roskat päätyvät huleveden mukana luontoon, ja muovi pilkkoutuu edelleen mikromuoviksi. Sitä on käytännössä mahdotonta poistaa luonnosta, jatkaa Visakova.

Kalatarroja voi nähdä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Helsingissä tarroja on Lauttasaaressa, Jätkäsaaressa, Kalasatamassa, Kampissa sekä Töölönlahden ja Ateneumin ympäristössä. Espoossa kalatarroja näkee Leppävaarassa, Otaniemessä, Tapiolassa, Matinkylässä ja Espoonlahdessa. Vantaalla tarrat ovat Tikkurilan ympäristössä. Kauniaisissa tarroja on keskustan alueella. Kampanjassa on mukana myös muita kaupunkeja ympäri Suomen.

Mahanpuruja muovista -kampanjan taustalla on Pidä Saaristo Siistinä ry. Pääkaupunkiseudulla toteutuksesta vastaa HSY yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa. Kampanja-aika on 21.8.-3.9.2023.