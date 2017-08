Katulätkän SM-finaali ja legendaarinen tähdistöottelu nyt viikonloppuna Helsingin Narinkkatorilla

2.8.2017 13:22 | Dynamite Promotion Oy

Vuosittain järjestettävä Street Hockey SM eli tuttavallisimmin katulätkän SM-kiertue huipentuu lopputurnaukseen nyt viikonloppuna, perjantaina 4. ja lauantaina 5. päivä elokuuta Kampin Narinkkatorilla, Helsingissä. Kiertueen 24 parasta joukkuetta taistelee katulätkän Suomen Mestaruudesta.

Tähdistöottelu

Katsomot perinteisesti ääriään myöten täyttävä katulätkän Tähdistöottelu pelataan maamme tunnetuimpien jääkiekkoammattilaisten iskiessä mies miestä vastaan ”voiton maku suussa”, mutta ”pilke silmäkulmassa” lauantaina kello 14.00.

NHL- legenda Glenn Anderson saapuu tähdistöottelun kunniavieraaksi

Anderson on voittanut urallaan kuusi Stanley Cup -pokaalia ja hänet on valittu Hockey Hall of Fame -kunniagalleriaan. Anderson pelasi 1129 NHL-ottelua jossa merkkautti 498 maalia ja 601 syöttöpistettä. NHL- pudotuspeleissä Andersson merkkautti 214 pistettä 225 ottelussa. Hän edusti NHL-urallaan Edmonton Oilersia, Toronto Maple leafsia, New York Rangersia sekä St. Louis Bluesia.

Andersson pelaa katulätkän tähdistöottelussa pitkäaikaisen joukkuekaverinsa Esa Tikkasen kanssa samassa ketjussa. Anderson ja Tikkanen voittivat yhdessä yhteensä viisi Stanley Cup- mestaruutta, Edmonton Oilersissa ja New york Rangersissa.

Tapahtumaaan osallistuvat mm.

Leo Komarov, Toronto Maple Leafs (National Hockey League)

Ville Leino, Växjö Lakers (Swedish Hockey League)

Aleksander Barkov, Florida Panthers (National Hockey League)

Julius Honka, Dallas Stars (NHL)

Yohan Auvitu, Edmonton Oilers (NHL)

Esa Tikkanen, lätkälegenda

Glenn Anderson, lätkälegenda

Sim Liivik, KooKoo (Liiga)

Niklas Hagman, NHL, KHL, Liiga, Maajoukkue

Teemu Pulkkinen, Las Vegas (NHL)

Ville Husso, St. Louis Blues (NHL)

Esa Pirnes, tv- kommentaattori

Antti Reini, muusikko- näyttelijä

Dome Karukoski, elokuvaohjaaja

Joonas Korpisalo, Columbus Blue Jackets (NHL)

Sami Lepistö, Jokerit (KHL)

Antti- Jussi Niemi, tv- kommentaattori

Lisää nimimiehiä ilmoittautuu mukaan vielä kuluvan viikon aikana!

Pelaajahaastatteluja ja -kuvauksia varten tarkoitettu VIP- ja lehdistöalue on lauantaina auki kello 13.00 - 16.00.

Ammattivalokuvaajia varten alueelle on pystytetty noin kolmen metrin korkuinen erillinen kuvaaja-aitio.

Katsojien ja pelaajien iloksi tapahtuma-alueella on myös erilaisia oheistapahtumia, kilpailuja sekä yhteistyökumppaneiden järjestämiä tuotepromootioita.

YLEISÖLLÄ ON TAPAHTUMIIN VAPAA PÄÄSY!

STREET HOCKEY SM 2017



Perjantai 4.8. KLO 16.00 - 21.30

Lauantai 5.8. KELLO 8.00 - 17.00

HUOM! Tähdistöottelu lauantaina klo 14.00

Narinkkatori, Helsinki

TERVETULOA!

---

Street Hockey ”pähkinänkuoressa”

Street Hockey, tuttavallisemmin tossulätkä, on yksi jääkiekon variaatio, jota pelataan ilman luistimia asfalttialustalla ilmatäytteisessä tossulätkäkaukalossa. Pelijalkineina ovat tossut, joten urheilumuotoa on helppo harrastaa taitotasosta riippumatta.

Tossulätkä on joukkuepeli, joka vetää puoleensa kaiken ikäisiä pelaajia ja yleisöä. Turnauksissa kentällä on totuttu näkemään samanaikaisesti niin huippu-urheilijoita, puulaakipelaajia kuin penkkiurheilijoita ja muiden lajien osaajia.

Street Hockey SM kiertueella pelataan miesten sarjaa ja voidakseen osallistua tossulätkäpeleihin pelaajan tulee olla täyttänyt 16 vuotta. Pelivälineenä on virallinen oranssi Street Hockey -pallo. Pallon halkaisija on n.7 cm ja sen paino on n. 80 g.