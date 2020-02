Katupölyä on runsaasti ilmassa pääkaupunkiseudulla – astmaatikot voivat saada oireita

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden mittausten mukaan katupöly on heikentänyt ilmanlaatua tällä viikolla ja oletettavasti tilanne jatkuu samanlaisena lähipäivinä. Pölyisintä on alueilla, jossa on paljon liikennettä. Erityisesti astmaatikot ja sydänsairaat voivat saada katupölystä oireita.

Katupöly on heikentänyt ilmaa viime päivinä pääkaupunkiseudulla. Kuva: HSY / Hannu Bask

Katupöly heikentää ilmaa useilla alueilla - Ilmanlaatu on ollut tällä viikolla pääkaupunkiseudulla paikoin huono. Katupölyä on runsaasti ilmassa erityisesti pääväylien varsilla kuten Kehä III:n läheisyydessä Varistossa sekä vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski. Katupöly on pääasiassa autojen renkaiden jauhamaa asfalttia ja hiekoitushiekkaa. Erityisesti nastarenkaat rouhivat ilmaan hiukkasia. Pöly pääsee nousemaan ilmaan kuivilta kaduilta liikennevirtojen ja tuulen nostattamana. Tällöin hiukkaspitoisuudet voivat kasvaa pääkaupunkiseudulla hetkittäin jopa kymmenkertaisiksi normaaliin verrattuna. Lumeton talvi on osaltaan vaikuttanut siihen, että katupölyä on ilmassa totuttua aikaisemmin. - Kunkin päivän pölytilanne riippuu säästä. Tällä viikolla on ollut kuivaa ja kuiva sää jatkuu edelleen, joten liikennevirta ja tuuli nostavat pölyn tehokkaasti ilmaan kuivilta kaduilta, ja pölypitoisuudet ovat korkeita, Kaski kuvailee. Moni saa oireita katupölystä Katupöly voi aiheuttaa ärsytysoireita kuten nuhaa, yskää sekä kurkun ja silmien kutinaa kenelle tahansa, myös terveille aikuisille. Erityisen haitallista katupöly on riskiryhmille kuten astmaatikoille, pienille lapsille, iäkkäille sekä sepelvaltimo- tai keuhkoahtaumatautia sairastaville. Katupöly pahentaa usein sydän- ja hengityssairaiden oireita. Katupölystä aiheutuvia oireita voi lievittää välttämällä vilkasliikenteisiä alueita ja etenkin urheilua vilkkaiden katujen varsilla. Ajankohtaista ilmanlaatutilannetta voi seurata osoitteesta www.hsy.fi/ilmanlaatu. HSY mittaa ilmanlaatua 11 asemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Viime päivinä korkeita hiukkaspitoisuuksia on mitattu seuraavilla asemilla: Kehä III Varisto, Mäkelänkatu ja Leppävaara. Pääväylien pölyisyyttä mitataan myös sensoreilla muutamissa paikoissa. Pääväylien pölyisyyttä voi seurata osoitteesta www.hsy.fi/pääväylät. Katupölykausi on yleensä pahimmillaan maalis–huhtikuussa. Katupölyn määrä vähenee, kun katuja päästään puhdistamaan. Pölyisyyttä hillitään nyt kostuttamalla katuja ja pääväyliä laimealla suolaliuoksella. Näin helpotat oireitasi: Vältä liikkumista ja erityisesti raskasta liikuntaa vilkkaiden katujen varsilla.

Jos sinulla on esim. astma tai sepelvaltimo- tai keuhkoahtaumatauti, vältä ulkoilua alueilla, joissa on paljon katupölyä.

Hoida ja lääkitse oireitasi saamiesi ohjeiden mukaan.

Pidä ikkunat kiinni, kun ilmanlaatu on huono.

Hanki asuntoon tehokkaat tuloilmasuodattimet ja pidä ne kunnossa. Suodattimet on hyvä vaihtaa keväisin ja syksyisin.

Kuivata pyykit sisällä.

Lakaise hiekka pois pihalta kosteana, ei kuivana.

Seuraa ilmanlaatua osoitteesta: www.hsy.fi/ilmanlaatu Lisätietoja: ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski, nelli.kaski(at)hsy.fi, puh. 050 3630 220

