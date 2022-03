Kauhan silta uusitaan Salossa maantiellä 2407

Nykyinen Kauhan silta on valmistunut 1963, eikä sillan peruskorjaaminen ole sen huonokuntoiseen takia enää tarkoituksenmukaista. Vanha puinen liimattu palkkisilta uusitaan kokonaisuudessaan. Uusimisen myötä sillan hyödyllinen leveys kasvaa 8,5 metriin. Uusi silta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta ja se on hieman vanhaa siltaa pidempi.

Työt alkoivat viikolla 12 valmistelevilla töillä sekä jatkuvat kiertotien rakentamisella nykyisen sillan viereen. Ajoneuvo- ja kevytliikenne ohjataan rakennettavalla kiertotielle sillan uusimistyön ajaksi. Kiertotien ja varasillan leveys on 5,0 m. Kiertotiellä on käytössä yksi ajokaista ja liikenteenohjaus toteutetaan liikennevaloilla. Tien nopeusrajoitusta lasketaan työmaan kohdalla 30 km:iin/h.

Liikennemäärä sillalla on noin 1900 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 133 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.

Sillan sijainti kartalla (maps.goole.fi)

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223