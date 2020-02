Kaukolämpöä ilmastoa jäähdyttäen

Polttamattomaan teknologiaan perustuva kaukolämmöntuotanto on kestävä ratkaisu, joka on jo tätä päivää.

Kaukolämpö on totuttu tuottamaan polttamalla, mutta varjopuolena ovat CO 2 -päästöt, pienhiukkaset ja ilmaston lämpeneminen.

Kestävä vaihtoehto on olemassa. Kaukolämpö voidaan tuottaa kannattavasti Calefan lämpöpumpputeknologialla. Käytännössä ulkoilmaa jäähdytetään ja talteen otettu energia jalostetaan lämpöpumpulla korkeampaan lämpötilaan, jonka jälkeen se siirretään kauko- tai aluelämpöverkkoon.

- Lopputuote, joka kaukolämpöputkessa kulkee eli lämpöenergia, on molemmissa tapauksissa sama. Ympäristövaikutukset vain ovat täysin päinvastaiset, sanoo hollolalaisen Calefa Oy:n toimitusjohtaja Petri Vuori.

Kaukolämmön tuottaminen lämpöpumpuilla on jo vahvasti tätä päivää. Se on tullut mahdolliseksi uudella teknologialla, jossa Calefa on toiminut suunnannäyttäjänä maailmanlaajuisesti johtavalla kehitystyöllään. Kaukolämpöverkon vaatimia korkeita lämpötiloja pystytään tuottamaan kannattavasti -20…+30°C ulkoilmasta.

- Uuden teknologian lämpöpumput mukautuvat eri olosuhteisiin ja vuodenaikoihin, Vuori sanoo.

Suur-Savon Sähkölle valmistui Puumalaan syksyllä 2019 uusi lämpöpumppulaitos, joka tuottaa kaukolämpöä päästöttömästi. Laitos kerää energiaa auringonvalosta ja ulkoilmasta, ja jalostaa sen lämpöpumpulla 80-asteiseksi kaukolämmöksi.

Calefa on toimittanut Puumalan innovatiivisen lämpöpumppulaitoksen valmiina kokonaisjärjestelmänä.

Nyt on tekojen aika

Polttamalla tuotetun lämpöenergian hyötysuhde jää aina vähäisemmäksi, kuin itse raaka-aineen sisältämä energia. Kattilahyötysuhde on yleensä 0,7 - 0,9. Polttaminen hukkaa energiaa ympäristöön.

Sen sijaan lämpöpumpulla kaukolämpöä tuottaessa vuosihyötysuhde on noin 3, kun lämpöä jalostetaan ympäri vuoden pakkaskeleistä kesäkeleihin. Hyöty on moninkertainen sähkönkulutukseen nähden.

Teknologia ja osaaminen päästöttömään kaukolämmöntuotantoon ovat jo valmiina. Tekoihin pitää ryhtyä heti.

Öljyn ja kivihiilen käyttö kaukolämmöntuotannossa tulee Suomessa tällä vuosikymmenellä joka tapauksessa loppumaan. Myös puun polttamiselle kannattaa nähdä vaihtoehtoja.

- Puupohjaisille tuotteille ja jalosteille on jatkuvasti laajenevat markkinat sekä Suomessa että erityisesti maailmalla. Puulle löytyy siis paljon parempiakin käyttötarkoituksia ja jalostusasteita kuin polttaminen, Vuori toteaa.





Täysin päästötöntä kaukolämpöä