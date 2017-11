Kaukolämpöpalveluita tarjoavalle Etelä-Suomen Lämpöhuolto Oy:lle uusi toimitusjohtaja

Kaukolämpöpalveluita niin pientaloille, taloyhtiöille kuin suuremmillekin kiinteistöomistajille tarjoava Lämpöhuolto on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Antti Nevalan. Nevala toimi aiemmin yhtiön myyntijohtajana vastuunaan taloyhtiöiden ja liikekiinteistöjen urakointiliiketoiminta. Hän aloitti uudessa positiossaan toimitusjohtajana 6.11.2017.



– Toimitusjohtajan vaihdoksen avulla halusimme selkiyttää rooleja ja vastuunjakoa yhtiön sisällä. Tämän työn ansiosta uskomme pääsevämme nopeammin liiketoiminnalle asettamiimme tavoitteisiin, kertoo yrityksen perustaja, toimitusjohtajan tehtävästä väistyvä Juuso Pelkonen.



Pelkonen jatkaa yhtiössä keskittyen jatkossa päivittäiseen työnkuvaansa työnjohtajana.



Lämpöhuolto on kasvanut nopeasti ja vahvasti vakavaraiseksi kaukolämpöalan palveluyritykseksi. Uutena toimitusjohtajana Nevalan tavoitteena on kehittää yhdessä henkilöstön kanssa asiakkaille parasta mahdollista asiakaskokemusta ja lisäarvoa jatkuvan kumppanuuden kautta.



– Olen täynnä intoa ja virtaa uuden tehtäväni edessä. On mahtavaa lähteä kehittämään kasvuyritystä edelleen ja kehittymään yhdessä huikean tiimimme kanssa, Nevala sanoo.





Lisätiedot:

Antti Nevala, toimitusjohtaja

Etelä-Suomen Lämpöhuolto Oy

029 170 0376, antti.nevala@lampohuolto.com



Juuso Pelkonen, työnjohtaja

Etelä-Suomen Lämpöhuolto Oy

029 170 0373, juuso.pelkonen@lampohuolto.com