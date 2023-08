Kaukoliikenteen junalipun voi aktivoida jatkossa myös itse VR Matkalla -sovelluksessa

Konduktöörit kiertävät jatkossakin vaunuissa ja auttavat mielellään, jos asiakkaalla herää kysyttävää matkaan liittyen. Konduktööri tarkastaa alennusliput ja niihin oikeuttavat alennustodistukset normaalisti myös Ekstra-luokassa ja hyteissä matkustavilta.



”Lipun aktivointi on kehitetty asiakkaiden toiveiden perusteella ja se on vaihtoehto perinteisen konduktöörin tekemän lipuntarkastuksen rinnalla. Kun lipun aktivoi itse, voi heti lähtölaiturilla aloittaa etäpalaverin tai laittaa silmät kiinni ja nukahtaa päiväunille”, kertoo kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä.



Konduktöörit näkevät laitteiltaan jo aktivoidut liput



Lipun aktivointi avautuu sovellukseen 15 minuuttia ennen junan lähtöaikaa ja se sulkeutuu 10 minuuttia junan lähtöajan jälkeen. Jos matka sisältää vaihtoyhteyden, jälkimmäisen junan lippu on myös aktivoitava junan vaihdon yhteydessä erikseen.

Konduktöörit näkevät laitteiltaan jo aktivoidut liput ja tarkistavat manuaalisesti liput matkustajilta, jotka eivät ole aktivoineet lippua sovelluksessa. Tarvittaessa heillä on oikeus pyytää matkustajaa esittämään myös aktivoitu matkalippu konduktöörille.

”Tulevaisuudessa uudistus keventää konduktöörien manuaalista lipuntarkastustyötä. Heille vapautuu lisää aikaa matkustajien opastamiseen ja asiakaspalveluun. Konduktöörit ovat osallistuneet uuden tarkastusmallin suunnitteluun ja heiltä on saatu arvokasta näkemystä myös VR Matkalla -sovelluksen kehittämiseen”, Tyynilä kertoo.



Lipun aktivoinnin vaiheittaisella käyttöönotolla VR haluaa kerätä asiakkaiden ja henkilökunnan kokemuksia mallista ja parantaa mallia ketterästi havaittujen kehityskohteiden osalta. Tarkoituksena on laajentaa palvelua vaiheittain kaikille junalipuille.



VR Matkalla -sovelluksella on 1,2 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää ja heinäkuussa yli 490 000 aktiivista käyttäjää.