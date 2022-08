Kaukovainio on kurkistus suomalaisen lähiöelämän varjoihin ja niiden taakse

Tommi Takkusen romaani Kaukovainio on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Lamppu ja Jouni ovat kaksi oululaisessa lähiössä, Kaukovainiolla, asuvaa kaverusta. Toinen on niin sanotusta hyvästä perheestä ja toinen huono-osaisemmasta kodista. He tekevät pieniä pahojaan ja kaipaavat samalla hyväksyntää. Vähitellen nuorten miesten tarina avartuu heidän perheidensä tarinaksi, kerrokselliseksi kuvaukseksi kokonaisesta asuinalueesta, sen ihmisten kohtaloista ja heidän kaipuustaan kadonneeseen yhteisöllisyyteen.

Kaukovainio on näköiskuva lähiöiden Suomesta, johon jokaisella meistä on jokin kosketus. Tommi Takkunen kuvaa romaanissaan tätä kollektiivista kokemusta myötäelävästi ja uskottavasti – kuin maalaten freskomaisen muraalin betonibrutalismin hengessä rakennetun kerrostalon seinään.

Tommi Takkunen on Oulussa kasvanut kirjailija, joka toimii myös teknisenä kirjoittajana. Kaukovainio on hänen ensimmäinen romaaninsa. Takkuselta on aiemmin julkaistu novellikokoelma Tulevaisuus kuuluu bingoemännille, joka sai kiittävät arviot.

TAKKUNEN, TOMMI : Kaukovainio

400 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523811188

Ilmestymisaika: Elokuu 2022

