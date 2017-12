Kaunis kuvajulkaisu Espoon kadonneista kartanoista

Espoon kadonneita kartanoita -julkaisussa esitellään Espoon kartanoiden historiaa, erityisesti jo purettuja kartanokokonaisuuksia. Kirjan kaunis taitto tekee kunniaa vanhojen kartanorakennusten hienostuneelle estetiikalle. Julkaisussa annetaan pääosa näyttäville kuville, joita täydentävät lyhyet esittelyt jokaisesta kartanosta. Kuva-aineistossa on nykyvalokuvien lisäksi muun muassa vanhoja valokuvia ja kuvia museon kokoelmissa säilyneistä esineistä.

Kartanoilla on ollut merkittävä ja moninainen rooli Espoon historiassa. Ne ovat osa espoolaista menneisyyttä ja nykyisyyttä. Lähes kaikki Espoon monista kartanoista rakennettiin aikanaan tyypillisesti aikaisempien talonpoikaiskylien paikalle, ja 1800–1900-lukujen vaihteessa Espoon maa-alueesta suuri osa kuului kartanoille. Toisen maailmasodan jälkeen yhteiskunnallisen murroksen myötä monet Espoon kartanomiljööt pirstoutuivat ja monet rakennukset saivat väistyä. Useimmiten ympäristössä on kuitenkin vielä jälkiä historiasta, ihmisten elämästä ja tapahtumista, jos vain osaa lukea niitä. Kadonneiden kartanoiden maisemissa heijastuvat tehdyt päätökset ja eri aikakausina vallinneet arvot. Se, millaisia valintoja ja päätöksiä teemme tänään, vaikuttaa siihen, millaista ympäristöä meillä on huomenna.

Espoon kadonneita kartanoita -teos perustuu Espoon kaupunginmuseossa vuonna 2014 järjestettyyn näyttelyyn, jossa pohdittiin muutosta maisemassa. Näyttely saavutti suuren suosion, ja vielä vuosien jälkeen asiakkaat ovat toivoneet näyttelyyn liittyvää julkaisua. Tämä julkaisu vastaa toiveeseen ja kertoo näyttelyn tavoin kahdeksan kadonneen kartanon tarinan: miten kartanot syntyivät, millaisia vaiheita niiden historiaan kuului, miksi ne katosivat ja mitä niistä on edelleen jäljellä maisemassa. Valokuvat kartanoiden kukoistuksesta ja katoamisesta näyttävät espoolaisen maiseman muutoksen ja kertovat samalla kartanokulttuurin vaihtumisesta lähiöelämään.

Myyntipisteet: Talomuseo Glims, EMMA shop

Tilaukset jälleenmyyjille: kaupunginmuseo (a) espoo.fi

Espoon kadonneita kartanoita/ Frosfunna herrgårdar i Esbo

Hinta 28 e

Kovat kannet

Kielet: suomi, ruotsi

Sivumäärä: 119

Tekstit:

Trygge Gestrin, Maarit Henttonen, Marja Sahlberg, Jyri Vilja

Espoon kaupunginmuseo 2017

Graafinen ulkoasu

Pekka Oikarinen, MoodsInnova Oy

Kirjapaino

Forssa Print

ISBN 978-951-857-769-3