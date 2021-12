Kaunokirjallisuuden Finlandia Jukka Viikilälle

Kaunokirjallisuuden Finlandian valitsi kuuden ehdokaskirjan joukosta elokuvaohjaaja Zaida Bergroth. Hän perusteli valintaansa mm. näin:

Tämä teos on kielellisen tarkkuutensa ja havaintojensa omaperäisyyden ja osuvuuden ansiosta ainutlaatuinen. Sen fragmentaarinen, kokeellinen rakenne on yllättävän luonnollinen, ja lukemisen jälkeen olo on kevyt, mutta ravittu. (…) Sain kuin lahjaksi ajatuksia ja havaintoja, jotka mielessäni edelleen elävät ja muuttavat muotoaan. Poikkeuksellinen rakenne, poikkeuksellista, terävää ajattelua – lukijana ilahduin siitä, että romaanin voi todella kirjoittaa näinkin.

Taivaallinen vastaanotto -romaanissa kirjailija Jan Holm joutuu pikaiseen leikkaukseen: veri hänen sydämessään on kiertänyt väärään suuntaan ties kuinka kauan. Holm julkaisee sairaalasta päästyään omakohtaisen romaanin, jonka nimi on "Taivaallinen vastaanotto". Pian siitä ja sen kirjoittajasta on jokaisella mielipide. Viikilän romaani koostuu tätä kuvitteellista teosta kommentoivien lukijoiden pohdinnoista, näkemyksistä, mielenjohteista ja teoksesta inspiroituneista teksteistä. Lisäksi se sisältää sitaatteja mainitusta teoksesta. Romaanin tekstit luovat yhdessä monisäikeisen maailman, jossa keskeisiä teemoja ovat kuolevaisuus ja seksuaalisuus sekä kauneuden ja hellyyden kaipuu.

Jukka Viikilä on helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi. Hän on kirjoittanut runoutta, lyhytproosaa ja romaaneja, kuunnelmia ja käsikirjoituksia ja toiminut dramaturgina teattereissa. Taivaallinen vastaanotto on Viikilän toinen romaani. Edellinen, Akvarelleja Engelin kaupungista (Gummerus), sai kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2016.

Kaunokirjallisuuden Finlandia on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Tämän vuoden Finlandia-ehdokaslautakunnan puheenjohtajana toimi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ja jäseninä päätoimittaja Antti Kokkonen sekä keskustakirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara.

