Kauppakamari mukana International House Helsinki -palvelussa

International House Helsinki (IHH) tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen palveluista saman katon alta. Lisäksi IHH neuvoo yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Palvelupilotti käynnistyy tänään 4.12.2017.

- Toimivat työvoiman maahantulo- ja asettautumispalvelut ovat tärkeä Helsingin seudun työmarkkinoiden tarjontaa ja kysyntää tukeva tekijä. IHH on erinomainen konkreettinen esimerkki siitä, miten vieraskieliseen työvoimaan ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä viranomaispalveluja voidaan selkeyttää ja tuoda lähelle asiakkaita, Helsingin seudun kauppamarin projektijohtaja Markku Lahtinen toteaa.

Helsingin seudun kauppakamari neuvoo IHH:n kautta työnantajia kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä, auttaa löytämään sopivia palveluita ja selvittää yritysten palvelutarpeita. Neuvontaa saa suomeksi ja englanniksi puhelimitse, sähköpostitse ja verkossa. Kauppakamarin tuottama palvelu kattaa Uudenmaan alueen.

- Työnantajien yleisimmät kysymykset koskevat oleskelulupaprosesseja ja työnantajan velvoitteita. Usein esimerkiksi luullaan, että jos henkilöllä on sosiaaliturvatunnus ja verokortti, hänelle olisi automaattisesti myös työnteko-oikeus Suomessa. Neuvoa kannattaa kysyä, sillä on aina työnantajan velvollisuus varmistua siitä, että palkattavalla henkilöllä on Suomessa työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa”, Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntija Anniina Mandelin selventää.

Kauppakamari on tuottanut ohjeistuksia muun muassa oleskelulupaprosesseista sekä järjestää kevään aikana työnantajille suunnattuja infotilaisuuksia osana IHH-toimintaa.

Maahanmuuttajien palvelut saman katon alta

International House Helsinki on Suomessa ensimmäinen palvelu, joka tarjoaa valtaosan maahanmuuttajien tarvitsemista tieto- ja viranomaispalveluista saman katon alta. Asiakas voi tulevaisuudessa saada yhden käynnin aikana esimerkiksi tarvitsemansa väestörekisterimerkinnät, verokortin tai -numeron, henkilökortin, Kela-kortin tai työnhakuun ja sen käynnistämiseen liittyvää opastusta.

Palvelupilottia koordinoi Helsingin kaupunki ja siihen osallistuvat kaupungin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan In To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Helsingin seudun kauppakamari ja Eläketurvakeskus. Myöhemmin palvelutarjontaa laajennetaan kattamaan myös muiden toimijoiden, kuten Maahanmuuttoviraston, poliisin ja SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan palveluilla.

International House Helsinki sijaitsee Uudenmaan maistraatin tiloissa Albertinkadulla Helsingissä.

Lisätietoa International House Helsingistä osoitteessa www.ihhelsinki.fi.

International House Helsinki -palvelun kehittäminen on osa seudullista Töissä Suomessa -hankekokonaisuutta, johon osallistuvat myös Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan ELY-keskus ja Moniheli ry. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton osarahoittama.

Lisätietoja:

Markku Lahtinen

Project Director

050 571 3564