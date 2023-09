Kauppakamarien vientijohtajakysely: Hiipuva maailmantalous huolestuttaa 81 prosenttia vientiyrityksistä – kasvuodotukset laskeneet selvästi alkuvuodesta

Kauppakamarien tuoreesta vientijohtajakyselystä selviää, että hiipuva maailmantalous alkaa vaikuttaa vientiyritysten tulevaisuuden näkymiin. Kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä 29 prosenttia kertoi maailmatalouden hiipumisen huolestuttavan merkittävästi ja 52 prosenttia jonkin verran. 16 prosenttia yrityksistä kertoo hiipuvan maailmantalouden huolestuttavan hieman. Vain kolmea prosenttia maailmantalouden tilanne ei huolestuta ollenkaan.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan Päivi Pohjanheimon mukaan tulos kertoo selvää sanomaa.

“Yritysten kasvuodotukset ovat selvästi heikommat sekä loppuvuodelle että ensi vuodelle. Viime vuosien kriisit eli pandemia, Venäjän sota Ukrainassa ja niiden aiheuttamat ongelmat alkavat nyt näkyä maailmantalouden hiipumisena ja se alkaa tuntua vientiyrityksissä. Onneksi yritykset ovat tehneet paljon toimia sopeutuakseen muuttuviin tilanteisiin”, Pohjanheimo sanoo.



Yritysten vientinäkymiä heikentävät kyselyn mukaan juuri tällä hetkellä eniten taantuva maailmantalous (69%), heikentynyt kysyntä (66%) sekä kohonneet kustannukset (53%). Vielä toukokuun kyselyssä 54 prosenttia arvioi heikentyneen kysynnän ja 52 prosenttia taantuvan maailmantalouden sekä kohonneiden kustannuksen heikentävän vientinäkymiä.



Vientiyritysten kasvuodotukset laskeneet alkuvuodesta



Kysely osoittaa vientiyritysten kasvuodotusten kuluvalle vuodelle laskeneen alkuvuodesta. Kyselyn mukaan 44 prosenttia yrityksistä uskoo vientinsä kasvavan merkittävästi tai jonkin verran kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Vielä toukokuun kyselyssä kasvuun uskoi 51 prosenttia ja helmikuussa 64 prosenttia.



28 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä laskevan jonkin verran tai merkittävästi. Touko- ja helmikuun kyselyissä viennin laskua odotti 19 prosenttia vastaajista.



”Hyvää on se, että edelleenkin yli 40 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan vähintään jonkin verran tänä vuonna. Suunta on kuitenkin kaikkinensa yleisen trendin mukainen eli huolestuttava”, Pohjanheimo sanoo.



Heikentynyt kysyntä varjostaa vientiyritysten ensi vuoden kasvuodotuksia



Vientiyrityksiltä kysyttiin odotuksia myös ensi vuoden näkemyksistä. Yritysten odotukset seuraavalle vuodelle ovat hieman positiivisemmat kuin loppuvuodelle. 47 prosenttia vastaajista arvioi vientinsä kasvavan joko merkittävästi tai jonkin verran ensi vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna. Yrityksistä 20 prosenttia arvioi vientinsä laskevan ensi vuonna joko hieman tai merkittävästi.



Syynä heikkeneviin näkymiin ovat heikentynyt kysyntä (90 %), taantuva maailmantalous (60%) ja kohonneet kustannukset (55%).



“Vaikka kehitys on huolestuttava, koronan jälkeinen hyvin edennyt toipuminen, uusien tuotteiden kysyntä ja uudet markkinat kuitenkin tasapainottavat yritysten vientinäkymiä”, Pohjanheimo toteaa.



Vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 29.–31.8.2023. Kyselyyn vastasi 99 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.