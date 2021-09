Kauppakamarikysely: Työntekijöiden liikkuvuus vähenee merkittävästi koronan seurauksena

Keskuskauppakamari: Liikenneinfran rahoitustasoa on nostettava 15.9.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Lausuntokierroksella ollut valtion infrainvestointiohjelma on Keskuskauppakamarin mielestä riittämätön. Liikenneinfran rahoitustasoa on nostettava, jotta infran kuntoon voidaan panostaa. Keskuskauppakamari myös toivoo, että päätöksenteossa huomioitaisiin paremmin liikenteen taloudellinen merkitys. Infran kunnolla on suuri merkitys myös liikenteen päästövähennyksiin.