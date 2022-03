Kauppakamarikysely: Yrityspäättäjät kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä – komponenttien ja raaka-aineiden toimitusvaikeudet ja kohonneet hinnat aiheuttavat vaikeuksia yrityksille

”Ideaalitilanteessa yritysten ja elinkeinoelämän ei tarvitsisi olla huolissaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kuitenkin muuttanut ihan kaiken. Kyselyn viesti on hyvin selvä: yrityksissä koetaan, että Nato-jäsenyys loisi turvaa ja vakautta myös yrityksille ja elinkeinoelämälle ja sitä myöten kaikille meille suomalaisille”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Kyselystä selviää myös, että raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet ja hinnannousu aiheuttavat yrityksille enenevässä määrin vaikeuksia. 40,1 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, että raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu rajoittaa yrityksen toimintaa ja 32,6 prosenttia vastasi, että raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet haittaavat toimintaa. Vastaajista 31 prosenttia kertoi, että myös logistiikkavaikeudet ja siihen liittyvät kohonneet kustannukset vaikeuttavat toimintaa.

”Nämä ovat ongelmia, jotka näkyvät normaalia enemmän eli ovat ainakin osin sodan aiheuttamia. Nämä ongelmat haittaavat nyt yrityksiä ja vääjäämättä näkyvät myös kuluttajille pian esimerkiksi tietynlaisten tuotteiden saatavuusongelmina”, Romakkaniemi sanoo.

Lisäksi yrityksiä vaivaa edelleen pula osaavasta työvoimasta. 41 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan toimintaa.

Venäjän sodalla ja pakotteilla vaikutuksia lähes kahdelle kolmasosalle yrityksistä

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 62 prosenttia sanookin, että Venäjän sota ja pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan joko merkittävästi tai jonkin verran. Yrityksistä 25 prosenttia vastaa, etteivät sota ja pakotteet vaikuta yrityksen toimintaan millään lailla. Reilu 12 prosenttia ei vielä osaa sanoa, onko sodalla ja pakotteilla merkitystä yrityksen toimintaan.

”Yritykset ymmärtävät hyvin pakotteiden tarpeellisuuden, eivätkä vastusta niitä. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että niistä aiheutuu monille yrityksille merkittäviä vaikeuksia, kuten on jo nähty. Tämä vaatii yrityksiltä monenlaisia sopeutuksia sekä strategian uudistamista. Suomalaisella osaamisella on onneksi kysyntää maailmalla”, sanoo Romakkaniemi.

Kysely tehtiin 15.-17.3. ja siihen vastasi 1926 kauppakamarien jäsenyritystä kaikilta eri toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä.

Liite: Tulokset