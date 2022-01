Kauppakamarikysely: Yritysten suhdannenäkymät synkistyneet syksystä, rajoitusten purkua ei pidä lykätä

Helsingin seudun yrityksissä näkymät ovat heikentyneet merkittävästi viime syksystä. Kauppakamarikyselyssä Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksistä enää noin 43 prosenttia arvioi, että niiden liikevaihto pysyy ennallaan tai kasvaa seuraavan kahden kuukauden aikana. Viime syksynä tällaisen arvion esitti vielä noin 63 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä.

”Konkurssiriski on Uudellamaalla lähes korona-ajan korkeimmalla tasolla. Konkurssiriskit uhkaavat realisoitua, kun riskialoilla liikevaihtoa on vain vähän ja yritysten kannattavuus on olematonta. Näkymiä nopeasta elpymisestä ei ole, kun matkailun avautumista ei mahdollisteta ja myös tapahtumateollisuus ja ravitsemisala uivat tällä hetkellä todella syvissä vesissä”, sanoo Helsingin seudun vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.

Rokotepassille kannatusta yrityksissä

Kauppakamarikyselyssä laajennettu rokotepassi koetaan tarpeelliseksi keinoksi yhteiskunnan avaamiseen. Lahtinen kertoo, että Uudenmaan yrityksistä jopa 73 prosenttia kannattaa kyselyn mukaan rokotepassia. Kaikki vastaajayritykset eivät kuitenkaan suhtaudu varauksettomasti rokotepassiin. Kyselyn mukaan noin 17 prosentille yrityksistä rokotepassilla ei ole merkitystä ja noin 11 prosenttia on sitä mieltä, että se ei ole tarpeellinen. Moni kyselyyn vastanneista yrityksistä antaa purevaa palautetta viranomaisten puutteellisista koronatoimista ja päätöksenteon tempoilevuudesta.

Rekrytoinnit hidastuneet

Yritysten epävarmuus tuntuu kyselyn mukaan myös henkilöstön rekrytoinneissa. Lahtisen mukaan yritysten arviot henkilöstön rekrytointitarpeista ovat tippuneet syksyn tilanteesta.

”Nyt enää noin 79 prosenttia yrityksistä katsoo, että niiden henkilöstömäärä pysyy ennallaan tai kasvaa. Vastaava luku oli syksyllä 84 prosenttia. Yritykset kamppailevat sairauspoissalojen ja lomautusten suhteen. Osaajista on pulaa ja pandemiatoimiin menee yrityksissä kohtuuttomasti resursseja. Yritykset joutuvat kantamaan karanteenien kustannukset”, Lahtinen sanoo.

Harmia yrityksille koituu tällä hetkellä myös raaka-aineiden kallistumisesta ja saatavuusongelmista. ”Lisähuolta suomalaisille yrityksille aiheutuu kohonneista raaka-aine- ja rahtikustannuksista sekä komponenttien saatavuusongelmista”, Lahtinen lisää.

Rajoituksiin ripeästi purkuja

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarisella onkin vahva viesti rajoitusten purkamisen ja yhteiskunnan avaamisen puolesta.

”Liki kahden vuoden koronakurimuksen jälkeen nyt on höllennettävä rajoituksia ripeään tahtiin, jotta vältetään konkurssit eniten kärsineillä aloilla. Esimerkiksi ruokaravintoloiden aukioloaikoja on pidennettävä ja liikuntapaikat avattava”, Pakarinen painottaa. Hänen mukaansa myös tukikatto on nostettava 2,3 miljoonasta eurosta vähintään 10 miljoonaan euroon, kuten muissa Pohjoismaissa on jo tehty.

Kauppakamarien kysely tehtiin 25.1.2022. Kyselyyn vastasi 768 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 2.2., 16.3., 27.4., 16.6. ja 14.9. vuonna 2021 ja 16.–17.3., 30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10., 1.12. vuonna 2020.