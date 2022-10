Kauppakamarin selvitys: Yritysten osaajapula ei helpota, vaikka suhdanteet laskevat

Kauppakamarin toimialakatsaus: Yritysten suhdannenäkymät vaisuja, kuljetusalan liiketoiminta kasvussa 29.9.2022 14:30:00 EEST | Tiedote

Helsingin seudun tuotannon nousujohteinen trendi on hiipumassa. Ennakkoarvioiden mukaan kasvu on tasaantunut, ja tuotanto on kääntynyt loivaan laskuun. Kustannusten voimakas nousu on hidastanut tuotannon arvon kehitystä̈ erityisesti teollisuudessa, rakentamisessa ja kaupan alalla. Sen sijaan kuljetusalan yritysten liikevaihto on pysytellyt kasvu-uralla, selviää 29. syyskuuta 2022 julkistetusta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.