Kauppakamarin toimialakatsaus: Yritysten suhdannenäkymät vaisuja, kuljetusalan liiketoiminta kasvussa

Helsingin seudun yritysten tuotannon kasvu edellisvuoteen verrattuna hiipui kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa. Alueen yritysten suhdanneodotukset ovat pysytelleet kesän 2022 aikana vaisuina niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palvelualoillakin. Yritysten liiketoimintaan vaikuttavia isoja kysymysmerkkejä on tällä hetkellä paljon ilmassa – energian hinnannousu, muu kustannusnousu, sota ja työmarkkinakierrokset.



“Inflaatio ja korkojen nousu heikentävät nyt kotitalouksien ostovoimaa ja koronarajoitusten purkamisen jälkeen lupaavasti alkanutta kulutuskysyntää”, arvioi toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. “Hyvä työllisyystilanne kannattelee kuitenkin taloutta. Kääntöpuolena on, että 37 prosenttia yrityskyselyn vastaajista pitää työvoimapulaa yleisimpänä tuotannon kasvun esteenä”, hän jatkaa.



Kauppakamari selvitti yritysten arvioita taloudesta ja suhdanteista syyskuussa 2022 kyselyllä, johon vastasi 640 yritystä Helsingin seudulta. Jopa puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, että niiden liikevaihto tulee olemaan suurempi kuin viime vuonna. Toisaalta jopa 31 prosenttia yrityksistä arvioi, että niiden kannattavuus heikkenee. Kauppakamarin toimitusjohtajan mukaan yritysten kysyntä on pääsääntöisesti vielä melko hyvällä tasolla, mutta voi muuttua herkästikin asiakkaiden taloustilanteen mukaan.



“Vaikka uhkakuvia on paljon, yritysten tunnelma ei silti vielä ole synkkä, vaikka Kauppakamarikyselyyn vastanneista yrityksistä jo noin 31 prosenttia kertoo yleisen tunnelman painuneen pessimistiseksi. Noin 21 prosenttia yrityksistä luonnehtii edelleen tunnelmaa optimistiseksi. Yli 60 prosenttia yrityksistä arvioi, että tuotantokustannukset nousevat yhä. Vaikka epävarmuus on kasvanut, monissa yrityksissä tilauskannan kehitys on silti pysynyt lupaavana”, Pakarinen kertoo.

Kuljetusalan liikevaihto kasvussa

Kauppakamarin vuoden kolmannen toimialakatsauksen mukaan kuljetus- ja varastointialalla liiketoiminta on jatkanut kasvuaan. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa Helsingin seudulla edellisvuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan 38 prosenttia korkeammalla tasolla. Vuodesta 2017 alan liikevaihto on supistunut seudulla kuitenkin kuusi prosenttia.

“Alan liikevaihtoa ovat erityisesti nostaneet korkeat kuljetuskustannukset. Esimerkiksi meri- ja lentorahdissa rahtihinnat ovat pysytelleet selkeästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Maantierahdeissa Euroopan pääreiteillä hinnat ovat olleet jopa kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Lisäksi varastot ovat nyt täynnä kuluttajien miettiessä tarkemmin ostoksiaan. Kuljetusvolyymit ovat kasvaneet hintatasoa maltillisemmin tänä vuonna”, korostaa Kuehne+Nagel Suomen yhtiön toimitusjohtaja Hanna Korvenpää.

Aamu- ja iltapäiväruuhkissa helpotusta

Liikenteen volyymi on Helsingin seudulla perinteisesti seurannut väestön ja talouden kehitystä, mutta yhteys katkesi pandemian myötä. Henkilöliikenteen matkustajamäärät kääntyivät nousuun sekä Helsingin seudun joukkoliikenteessä että Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuoden 2021 kesän jälkeen. Määrät olivat kuitenkin kuluvan vuoden alkupuolella vielä kaukana vuoden 2019 tasosta.



“Seudun moottoriajoneuvoliikenteen volyymi on vähentynyt yli kymmenyksellä eli selvästi vähemmän kuin joukkoliikenteen käyttö. Vuonna 2021 joukkoliikenteen lasku jatkui, kun taas ajoneuvoliikenne kääntyi loivaan kasvuun. Moottoriajoneuvoliikenteen – josta suurin osa on henkilöautoliikennettä – volyymi kasvoi hieman vuoden 2022 alkupuolella, mutta pysyi selvästi vuoden 2019 tason alapuolella”, Pakarinen sanoo. Hän kertoo, että arkivuorokausien liikenne jakautuu nyt tasaisemmin päivän tunteihin kuin ennen pandemiaa. “Seudun liikenteen aamu- ja iltapäiväruuhkat ovat lieventyneet”, Pakarinen jatkaa.



Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsaukset selvittävät alueen kilpailukykyä ja kehitystä säännöllisesti.