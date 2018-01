Kauppakamarin vientiasiakirjojen kysyntä kasvaa – Kiina hipoo jo kärkeä

Kauppakamarin alkuperätodistusten kysyntä on tänä vuonna noussut ennätystasolle. Alkuperätodistuksia on myönnetty marraskuun loppuun mennessä yli 64 000 kappaletta. Vastaavin lukuihin ollaan päästy viimeksi vuonna 2013. Kehitys myötäilee tullin vientikaupan tilastoja. Alkuperätodistusten kohdemaiden kärjessä on jo pitkään ollut Venäjä, mutta kakkospaikalla on nyt toista vuotta Kiina. Kauppakamarien todistuksilla sujuvoitetaan suomalaisyritysten vientiä EU:n ulkopuolelle.

Hannele Visuri / Kuva: Pasi Murto

“Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus on viennin asiakirja, jolla osoitetaan tavaroiden alkuperä Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisessä kaupassa. Alkuperätodistus vaaditaan joissakin maissa maahantuonnin yhteydessä tullaus-, tilastointi- tai erilaisten kaupallisten vaatimusten täyttämiseksi”, Keskuskauppakamarin asiantuntija Hannele Visuri kertoo. Kauppakamarit ovat myöntäneet alkuperätodistuksia marraskuun loppuun mennessä 10 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana 2016. Kehitys myötäilee viennin kasvua Euroopan unionin ulkopuolelle. Tullin tilastojen mukaan ulkokaupan vienti kasvoi tammi–lokakuussa 13 prosenttia. Suomen tärkeimmät kauppakumppanit EU:n ulkopuolisista maista ovat USA, Venäjä ja Kiina. Alkuperätodistuksissa Venäjän kärkipaikkaa hipoo Kiina, jossa talouskasvu jatkuu muutenkin vahvana. Kysynnän kasvu on kuitenkin ollut suurinta Arabiemiirikunnat, joka on kivunnut tilastoissa tänä vuonna kolmoseksi. Vuonna 2016 alkuperätodistuksia meni sinne kuudenneksi eniten. “Arabiemiirikunnat ovat solmukohta monen suomalaisyrityksen viennissä. Alueen talouden rakenteiden uudistaminen öljyntuotantoa monipuolisemmaksi lisää sen merkitystä sekä Suomen viennille että asiakirjojen kysynnälle. Myös Iranin kauppaa käydään Dubain kautta” Visuri taustoittaa. Seuraavaksi eniten alkuperätodistuksia menee Saudi-Arabian, Intian ja Turkin vientiin. “Vaatimus alkuperätodistuksesta saattaa sisältyä lainsäädäntöön. Toisaalta se voi olla myös tapaan ja kulttuuriin perustuva asia. Alkuperätodistus on luotettava, edullinen ja hyvin tunnettu keino todistaa tuotteen alkuperä”, kuvailee Visuri. Kauppakamarien sähköisessä e-Vientiasiakirjat -palvelussa asiakirjoihin saa sähköisen allekirjoituksen ja leiman, mutta ne tulostetaan normaaliin tapaan lomakepohjalle. “Vaikka sähköisesti vahvistetut asiakirjat ovat maailmalla laajasti käytössä ja yleisesti hyväksyttyjä, vaativat eräät maat kuten Iran ja Egypti toisinaan yhä märkäleimallista kappaletta. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua esimerkiksi suurlähetystöjen kanssa, jotta sähköinen vahvistaminen koettaisiin yhtä luotettavaksi”, Visuri sanoo. Alkuperätodistuksia myöntävät kaikki Suomen 19 kauppakamaria. Keskuskauppakamari vastaa alkuperätodistusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Lisätietoja alkuperätodistuksista e-Vientiasiakirjat –palvelun kautta www.e-vientiasiakirjat.fi. Lisätietoja: Kauppakamarien alkuperätodistusten menekki 2013–2017 VUOSI MÄÄRÄT tammi-marraskuu koko vuosi 2013 67311 72960 2014 63403 69420 2015 60300 66268 2016 58294 63777 2017 64368 TAMMI-MARRASKUU Myönnettyjä todistuksia Venäjä 9999 Kiina 8722 Yhdistyneet Arabiemiraatit 3433 Saudi-Arabia 3295 Intia 2568 Ukraina 2382 Turkki 1834 Kazakstan 1205 Egypti 1172 Vietnam 1076

