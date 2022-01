Kauppakamarit: Aluevaltuustojen laitettava sote-kustannukset kuriin – yritykset nykyistä laajemmin mukaan tuottamaan palveluita

Keskuskauppakamarin pääekonomisti talousvuodesta 2022: Tunnelma pelokas, mutta tilanne ei ole toivoton – neljä syytä optimismiin 27.12.2021 07:00:00 EET | Tiedote

Vuosi 2022 käynnistyy tappiotunnelmissa. Ihmiset ovat kyllästyneitä koronaan, mutta virus ei ole kyllästynyt ihmisiin, päinvastoin. Omikronmuunnos leviää kulovalkean tavoin. Vaikka kävisi onnellisesti ja tartunnat osoittautuisivat keskimäärin aikaisempaa lievemmiksi, uhkaa tautitapausten suuri määrä pakottaa yhteiskunnan polvilleen. Siksi on ymmärrettävää, että tunnelma on pelokas myös alkavan vuoden suhdannekehityksen osalta. Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton. On nimittäin kaikesta huolimatta aihetta uskoa, että Suomen talous tulee vuonna 2022 kasvamaan vauhdikkaasti, ihmiset vaurastumaan ja työllisyys paranemaan. Neljä syytä optimismiin 1. Yksityinen kulutus elpyy Ensimmäinen valopilkku on yksinkertaisesti se, että Suomessa onyhä tilaa yksityisen kulutuksen elpymiselle. Vaikka kulutus on osin palautunut koronan aiheuttamasta iskusta, se ei ole vielä saavuttanut aikaisempaa tasoaan. Kotitalouksilla on edelleen runsaasti kertyneitä säästöjä tileillään. Säästöjen purkautuminen voitelee