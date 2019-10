Kauppakeskuksesta merkityskeskus – Töölön seurakunta avaa uuden monitoimitilan Triplaan

Töölön seurakunnan uusi monitoimitila Fokus avautuu torstaina 17.10. uuteen kauppakeskus Mall of Triplaan ja tuo seurakunnan kirjaimellisesti keskelle kasvavan Helsingin uutta keskusta. Seurakunnan panostus on valtakunnallisestikin merkittävä hanke, sillä uusi, lähes 500 neliömetrin, monitoimitila tulee palvelemaan paitsi alueen seurakuntalaisia, myös kaikkia Triplassa liikkujia seurakunnasta ja uskosta riippumatta.

Töölön seurakunnan visiona on rakentaa Fokuksen myötä seurakuntaan uutta toimintakulttuuria ja tarjota yleisölle uudistuvaa, eri ikäiset huomioivaa monipuolista toimintaa.

“Jo Mall of Triplassa oleminen on viesti itsessään. Emme halua piiloutua vaan haluamme olla näkyvillä ja käytettävissä” , Töölön seurakunnan kirkkoherra Hannu Ronimus linjaa.

Ronimus muistuttaa, että ihminen on jakamaton kokonaisuus. “Me olemme fyysisiä, sosiaalisia, tuntevia ja uskovia – jos Mall of Triplan toimijat onnistuvat palvelemaan ihmistä tällä tavalla kokonaisvaltaisesti, olemme luomassa jotain sellaista, mikä tekee kauppakeskuksesta merkityskeskuksen” , Ronimus iloitsee.

Fokuksen toiminnan suunnitteluun perustettiin vuoden 2018 lopulla moniammatillinen suunnittelutiimi, jonka vetäjäksi lähti Töölön seurakunnan kappalainen Auvo Naukkarinen.

Naukkarisen kunnianhimoisena tavoitteena on synnyttää Fokukseen kaikille avoin keskusteluareena, jossa asiantuntijoiden myötävaikutuksella rakennetaan raikkaassa ja uudistavassa hengessä keskustelukulttuuria kirkon paikasta ja tehtävästä maailmassa. Silloin keskusteltaisiin juuri niistä teemoista, jotka ihmisille tässä ajassa ovat tärkeitä.

"Kirkko on tähän päivään asti osannut vastata hyvin ihmisen olemassaoloon liittyviin kysymyksiin, jotka esitettiin reformaation aikakaudella, 1500-luvulla. Nykyaika ja kiihtyvällä vauhdilla muuttuva maailma synnyttävät kuitenkin uusia kysymyksiä, joiden kanssa menneiden aikojen ihmiset eivät vielä joutuneet painimaan”, Naukkarinen pohtii.

“Tänä päivänä meitä askarruttavat kysymykset kuten “kuka minä olen”, “missä minä olen”, “mikä maailmassa mättää” ja “kuinka rikki mennyt maailma korjataan”. Kirkko haastetaan vastaamaan näihin kysymyksiin. Meidän tulee astua esiin ja ottaa nämä uudet kysymykset rohkeasti käsittelyyn", Naukkarinen toteaa.

Fokuksen palveluiden keskiössä lapset, nuoret ja perheet

Fokuksen palveluissa huomioidaan alusta asti erityisesti lapset ja perheet muun muassa varhaisnuorille kohdennetun iltapäivätoiminnan sekä perheneuvonnan myötä. Käytännössä Fokuksessa tulee työskentelemään vakituisesti kaksi koulutettua perheneuvojaa, jotka auttavat elämän ja parisuhteen solmuissa.

Lisäksi Fokus tarjoaa kaikille avointa kahvio- ja olohuonetoimintaa sekä musiikkia. Myös kirkolliset juhla-ajat huomioidaan yhteisöllisinä tapahtumina. Fokuksen iso sali mahdollistaa kirkollisia toimituksia, kuten kaste- ja vihkitilaisuuksia ja Fokukseen on suunnitteilla myös kaivattu iltahartaustilaisuus. Säännönmukainen jumalanpalvelustoiminta keskitetään kuitenkin toistaiseksi Töölön seurakunnan muihin toimipisteisiin.

Fokukseen vakiintuvia palveluita ja toimintoja on tarkoitus kehittää syksyn ja talven aikana kerättävän käyttäjädatan sekä aidon kävijäkokemuksen ja tarpeen pohjalta edelleen.

Töölön seurakunnan monitoimitila Fokus avautuu Mall of Triplan 5. kerrokseen torstaina 17.10. kello 9. Tila on avoinna lokakuussa päivittäin klo 9–21.

Uuden seurakuntatilan suunnittelu sai alkunsa 2010-luvun alussa, kun Helsingin kaupunginvaltuusto teki päätöksen Keski- ja Pohjois-Pasilan rakentamisesta ja silloinen Meilahden seurakunta ryhtyi pohtimaan uuden Pasilan kappelin rakennuttamista. Erillisestä kappelihankkeesta luovuttiin, kun havaittiin, että siirtymällä kauppakeskukseen seurakunta voisi olla paljon paremmin läsnä Mall of Triplassa liikkuville ihmisille.

Nyt avautuvassa Fokuksessa toteutuvat sekä erinomainen näkyvyys että helppo saavutettavuus ja monitoimitila palvelee niin Pasilan alueella asuvia seurakuntalaisia, siellä työskenteleviä kuin Triplan kautta kulkevia kaupunkilaisia ja matkailijoita.

Lisätietoja: Kirkkoherra, rovasti Hannu Ronimus, Töölön seurakunta, hannu.ronimus@evl.fi, p. 09 2340 4723

Kauppakeskus Triplan seurakuntakeskuksen suunnitteluryhmän vetäjä, kappalainen, rovasti Auvo Naukkarinen, Töölön seurakunta, auvo.naukkarinen@evl.fi, p. 09 2340 6310



Kuvat mediakäyttöön:

https://drive.google.com/drive/folders/1i22SYBuOMFqP1VnCXLmVVm6txdlR9F1l



