Kauppakeskus AINOAn erottuva ja arvopohjainen toiminta näkyi nousujohteisuutena

“Me haluamme antaa hyvän alustan liiketoiminnalle. Se näkyy myynnissä”, sanoo kauppakeskus AINOAn kaupallinen johtaja Marja-Liisa Finska.

AINOA nousi kymmenen suurimman kauppakeskuksen joukkoon vuoden 2022 myynnillä ja kävijöillä mitattuna. Viime vuosi oli kauppakeskuksen historian paras vuosi.

Kauppakeskuksen strategia antaa suunnan vuokralaisvalinnoille

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko markkinan kävijämäärät Suomessa kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 19,7 prosenttia ja myynti kasvoi kymmenen prosenttia. Pääkaupunkiseudulla kävijämäärät kasvoivat 20,5 % ja myynti kasvoi 9,5 %. Myös kauppakeskus AINOAssa kävijämäärät kasvoivat huikeat 26,3 % ja myynti kasvoi peräti 20,4 %.

Maaliskuu oli kävijämäärien valossa AINOAlle historian paras kuukausi lähes miljoonalla kävijällään. Kävijämäärät kasvoivat 18,2 % ja myynti 15 %. Muilla kauppakeskuksilla vastaavat kasvuluvut olivat kävijämäärissä 9,9 % ja myynnissä 4,7 %.

Kauppakeskus AINOAn kaupallinen johtaja Marja-Liisa Finska sanoo, että menestys on seurausta johdonmukaisesta toiminnasta ja vahvasta strategiasta, joka sisältää selkeän vision ja numeraaliset tavoitteet. Vuokralaisvalinnat on tehty mietityn strategian pohjalta. Kauppakeskuksen vuokralaiset on otettu myös mukaan strategian luomiseen ja heille on annettu mahdollisuus miettiä, mitä AINOAn arvot tarkoittavat heidän omassa toiminnassaan.

“Meillä on vahva ymmärrys siitä, että emme pysty yksin kaikkeen mitä me täällä teemme, vaan tarvitsemme mukaan muitakin tahoja”, kommentoi Finska.

Kauppakeskus AINOA tavoittelee kasvua ja kehittämistä

AINOAn tavoite on olla vastuullinen parhaan palvelun kauppakeskus, vahvistaa nykyistä markkina-asemaa sekä olla mukana kehittämässä kauppakeskuksen lisäksi Tapiolan elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Kauppakeskus AINOA sitoutuu asiakaspalvelun laatuun ja pitkäaikaiseen kestävään menestykseen.

“Haluamme olla alueen yhteen kokoava voima. Olemme täällä kehittämässä sekä kauppakeskusta että aluetta. Meillä on rohkeus ja intohimo tekemiseen, ja haluamme kokeilla erilaisia asioita sisukkaasti. Uskon vahvasti, että strategiatyömme näkyy myös AINOAn liikkeiden asiakaspalvelussa“, toteaa Finska.

Kauppakeskusten kävijät ja myynti vuoteen 2022 verrattuna

Kävijät Q1/2023 Maaliskuu 2023 AINOA 26,3 % 18,2 % PK-seutu 20,5 % 9,9 % Koko markkina 19,7 %