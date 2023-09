Kauppakeskus AINOAn myynti ja kävijämäärät kasvoivat merkittävästi toisella neljänneksellä

Toukokuu oli AINOAlle erityisen menestyksekäs – kävijämäärät nousivat 12,4 prosenttia ja kokonaismyynti kasvoi 11 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy.

"Hienojen kasvulukujemme takana on AINOAn hyvä liikenteellinen saavutettavuus sekä vankka asemamme lähialueilla asuvien ostospaikkana”, kommentoi kauppakeskuksen kaupallinen johtaja Marja-Liisa Finska.

Toinen vuosineljännes toi mukanaan huomattavia muutoksia AINOAssa edustettuna olevien toimialojen myyntiin. Erityisesti muotiin, kauneuteen ja terveyteen liittyvien tuotteiden myynti kasvoi merkittävästi. Kauneus- ja hyvinvointipalveluiden myynti AINOAssa nousi vuoden alusta peräti 29 prosenttia.

"Kun asuntokauppa on hidastunut, myös sisustamiseen ja remontointiin liittyvien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on yleisesti laskenut. Tämäkään ei AINOAssa kuitenkaan näy. Sen sijaan muodin ja kauneuden alalla myynnin kasvu on AINOAssa ollut erityisen näkyvää", Finska iloitsee.